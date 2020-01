Millenniaaleille yhteistä on ahdistus

Innon kevään listalla Greta, Juice, Rive ja monia muita sankareita nuorille ja vähän vanhemmillekin 8.11.2019 10:45:10 EET | Tiedote

Into Kustannuksen kevään kirjalista on julki. Luvassa on monenlaisille lukijoille mielenkiintoista luettavaa, kuten kansantaiteilija Juice Leskisen kootut muistelmat, huippuvalmentaja Markku Kanervan oivalluksia johtamisesta, ruotsin dekkarikuningattaren Denise Rudbergin uusin Jidhoff-rikosromaani, historioisija Virva Liskin kiehtova tietokirja Santahaminan naisvankileirin selviytyjistä vuonna 1918 tai tietokirjailija Risto Isomäen uutuusteos siitä miksi ruokavalio vaikuttaa sekä ilmastoon että terveyteemme enemmän kuin mikään muu asia. Greta Thunbergin kuvitettu elämäkerta ilmestyy jo ennen joulua, mitä Into juhlii pikkujoulujuhlassa 12.12. Kalevankadun puutalossamme ja Rosebud booksin Kolmen sepän myymälässä, tervetuloa!