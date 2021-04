Minja Koskelan "Äidiksi tuleminen" on kirja raskaudesta ja rakkaudesta, mutta myös odotuksista ja oletuksista

Jaa

Millaista on tulla äidiksi yhteiskunnassa, jossa äitiys oletetaan tietynlaiseksi? Koskela kyseenalaistaa yhteiskunnan asettamat äitiyden ehdot ja pyrkii rikkomaan pinttyneitä oletuksia, jotta jokainen voisi tulla äidiksi omalla tavallaan.

Miten raskaus muuttaa kehoa ja millaisia merkityksiä muuttuvalle keholle ladataan? Kuinka keskenmeno vaikuttaa seuraavaan raskauteen? Siirtyvätkö sukupolvien myötä ketjuuntuneet tavat vääjäämättä seuraavalle sukupolvelle? Millaista on tulla äidiksi yhteiskunnassa, jossa äitiys oletetaan tietynlaiseksi?

Juuri ilmestynyt Äidiksi tuleminen on tutkimusmatka raskaana olemiseen ja äidiksi kasvamiseen. Koskela kirjoitti teoksen odottaessaan ensimmäistä lastaan. Kirja on kuvaus siitä, miten raskaus on jatkuvaa neuvottelua itsemääräämisoikeudesta kun arkielämässä törmää muiden oletuksiin ja äitiydelle asetettuihin ehtoihin. Koskela tarkastelee annettuja ehtoja ja miettii, miten äitiyskeskusteluun olisi mahdollista tuoda moninaisempia kokemuksia ja useampia ihmisiä huomioivia puhetapoja – jotta jokainen voisi tulla äidiksi omalla tavallaan.

Minja Koskela (YTM, MuM) on politiikan asiantuntijatehtävissä työskentelevä kirjailija, joka on tullut tunnetuksi yhteiskunnallisena keskustelijana.

Arvostelukappaleet:

arvostelukappaleet@intokustannus.fi

Haastattelupyynnöt:

jenni.valpio@intokustannus.fi, 0440636393