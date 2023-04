Mitä puut ja metsät haluavat meille kertoa?

Pepe Forsberg kirjoittaa jatkuvasti karttuvasta metsätiedosta, hyvinvoivasta metsästä ja siitä valtavasta yhteistyöverkostosta, joka vallitsee puiden, kasvien, sienten, mikrobien ja muiden eliöiden välillä.

Anneli Jussila kutsuu mukaansa syvälle metsään ja kertoo, mitä metsän siimes, värit, äänet ja tuoksut ovat merkinneet ihmisille kautta vuosisatojen. Hän selvittää myös, miten metsää ja puita on kuvattu taiteessa, kirjallisuudessa, myyteissä ja kansanperinteessä.







Anneli Jussila on hämeenlinnalainen tietokirjailija, Luonnonperintösäätiön suojelujohtaja ja säätiön perustajajäseniä. Hän on julkaissut mm. teoksen Pentti Linkola ja minä – Elämää toisinajattelijan kanssa. Jussila on myös toimittanut ja osin kirjoittanut Luonnonperintösäätiön juhlakirjan Turvapaikkoja elämälle.

Pepe Forsberg on lammilainen tietokirjailija, eräopas ja Luonnonperintösäätiön toiminnanjohtaja. Häneltä on aiemmin ilmestynyt mm. teos Majavan Mailla sekä yhdessä Niko Napun kanssa kirjoitettu Uskomaton luonto.

Pepe Forsberg & Anneli Jussila

Puut puhuvat

Ilmestyy 27.4.2023

myös e- ja äänikirjana