Mitä tapahtuu, kun palkkamurhaaja sairastuu dementiaan?

Pierre Lemaitre: Kyykäärme



Mathilde Perrin on 63-vuotias leski – ja palkkamurhaaja. Kolmekymmentä vuotta hän on kylmähermoisesti toteuttanut salaisin koodein saamiaan toimintakäskyjä. Johtolankoja jättämättä ja epäilyksiä herättämättä.

Viime aikoina Mathilden toiminta on kuitenkin ollut kaikkea muuta kuin ammattimaista. Hän sekoittaa ohjeet, unohtaa hävittää murha-aseen, tappaa väärän henkilön…

Väärinkäsitykset, virheet ja epäonnistumiset herättävät huolta Mathilden toimeksiantajissa. Pitäisikö hänestä hankkiutua eroon ennen kuin on liian myöhäistä?

Kyykäärme on samaan aikaan sekä julma että humoristinen rikosromaani Lemaitren herkullisen omintakeiseen tyyliin.

Suomennos Kaila Holma

Ilmestyy 28.2.2022

Saatavana myös sähkö- ja äänikirjana

Peter James: Tiedän missä olet, tiedän mitä teet



Kun tohtori Marcus Valentine näkee työmatkallaan nuoruudenrakkauttaan muistuttavan naisen, hän ei enää saa tätä mielestään. Vaikka Marcus on perheellinen mies, hän alkaa seurailla naista voidakseen soluttautua tämän elämään ja sydämeen. Älypuhelimen liikuntasovellus tarjoaa oivan välineen naisen liikkumisen seurantaan.

Marcuksen pakkomielle vain vahvistuu vahvistumistaan, kunnes se uhkaa tuhota molempien elämän. Mutta hän ei voi lopettaa.

Yllättävien juonenkäänteiden myötä Peter James tarjoilee kylmäävän näkymän stalkkerin mielenliikeisiin.

Suomennos Maikki Soro

Ilmestyy 28.2.2022

Saatavana myös sähkö- ja äänikirjana

Pierre Lemaitre on Ranskan suosituin ja arvostetuin dekkarikirjailija, jonka rikosromaaneja on myyty yli 20 maahan. Kansainvälinen Crime Writers Association on palkinnut Lemaitren jo kolmasti International Dagger -palkinnolla vuoden parhaasta rikosromaanista. Vuonna 2017 Suomen dekkariseura myönsi Lemaitrelle ulkomaisen jännityskirjallisuuden kunniakirjan.

Peter James on kirjailija, käsikirjoittaja, tuottaja ja yksi Ison-Britannian suosituimmista ja palkituimmista dekkaristeista. Peter Jamesin teokset ovat jatkuvasti Britannian bestseller-listojen kärjessä, ja niitä on käännetty jo 37 kielelle.Peter Jamesin dekkareita on myyty Suomessa jo yli 150 000 kappaletta.