MTK TIEDOTE 30.6.2022: Kasvukausi- ja talouskyselyn tiedot julki

Kylvöt onnistuivat, kuivuus kiusannut kasvustoja osassa maata

Kevätkylvöt onnistuivat suomalaisilla maatiloilla valtaosaltaan hyvin, vaikka kevättyöt viivästyivätkin osittain normaalista ajankohdasta sateiden ja viileän kelin vuoksi. Tulos käy ilmi MTK:n yli tuhannelle tilalle tekemästä, kesän ensimmäisestä kasvukausikyselystä.

Kyselyn perusteella nurmisadot ensimmäisen sadon osalta ovat olleet suuressa osassa maata oikein hyviä. Etenkin viljojen ja öljykasvien sadot jäävät todennäköisesti normaalia pienemmiksi, sillä niiden lannoitusta on vähennetty väkilannoitteiden korkeiden hintojen vuoksi. Keväällä vallinnut pelko kylvöalojen huomattavasta pienenemisestä ei kyselyn mukaan toteutunut.

Satoja todennäköisesti heikentää osittain paikalliset suuret sademäärät tai pitkät kuivuusjaksot. Kuivuus on ehtinyt kiusata kasvustoja etelässä ja lännessä. Etenkin Varsinais-Suomessa tilojen taloutta kuormittaa se, että talven tuhoamat syysvilja-alat jouduttiin kylvämään keväällä uudelleen.

Kasvukausi on vasta puolivälissä. Säiden suosiessa voidaan Suomessa kyselyn perusteella päästä vielä keskivertosatoon. Perunan, sokerijuurikkaan sekä vihannesten osalta tulevaa sadon määrää on vielä liian aikaista arvioida.

Tilojen talous on heikko – kotieläintiloista moni lopettamassa

Maatiloilla taloudellinen tilanne on kyselyn mukaan edelleen heikko. Lisäksi lähes puolet tuottajista uskoo maatilansa taloudellisen tilanteen heikentyvän entisestään. Heikkenemisen syynä on pääsääntöisesti korkeat tuotantopanoshinnat sekä kassan väheneminen.

”Viljelijät ovat tilanteesta erittäin huolissaan. Etenkin kotieläintilojen osalta taloudellisen tilanteen kehittyminen huonompaan suuntaan seuraavan vuoden aikana on erittäin huolestuttava”, MTK:n maatalousjohtaja Johan Åberg sanoo.

Uhkana on kotieläintilojen väheneminen. Sika- ja siipikarjatiloilla tuotannon talous on tuottajahinnan korotuksista huolimatta edelleen miinuskatteista, minkä vuoksi tuotannosta luopuminen on nyt nopeaa.

”Korotuksista huolimatta tilanne kotieläintiloilla on pysynyt parhaimmillaankin ennallaan, eli surkeana. Kustannukset nousevat edelleen nopeasti. Siksi esimerkiksi S-ryhmän johdosta kuultu arvio, että ruuan hinnankorotukset on nyt tehty, oli epäonnistunut. Rahaa ei päädy tiloille vieläkään riittävästi”, Åberg toteaa.

