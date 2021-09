Muistelmat poliittisesta lähihistoriasta ja Keskustan sisäpiiristä

Timo Laaninen kiinnostui politiikasta jo varhain. Politiikkaa puhuttiin isän kanssa kotisaunan pukuhuoneessa. ”Se oli ensimmäinen ja tärkein poliittinen kouluni”, Laaninen sanoo ja mainitsee kuuluvansa siihen ikäluokkaan, joka hurahti politiikkaan jo koulussa. Kirjoitusten jälkeen nuori mies mietti: ”Politiikkaa tulisin harrastamaan tavalla tai toisella. Ehkäpä se tarjoaisi työtäkin.”

Poliittisesta urasta tulikin mittava. Laaninen on työskennellyt vuosikymmeniä poliittisen vallankäytön ytimessä: hän on toiminut neljän keskustalaisen pääministerin erityisavustajana, Suomen Keskustan puoluesihteerinä ja monissa poliittisissa luottamustehtävissä.

”Vuoden 2007 loppuun mennessä olin työskennellyt yhteensä runsaat seitsemän vuotta viiden ministerin – Mauri Pekkarisen, Heikki Haaviston, Esko Ahon, Anneli Jäätteenmäen ja Matti Vanhasen – erityisavustajana. Kaikilla heillä oli omat vahvuutensa ja erityispiirteensä”, Laaninen muistelee ja luonnehtii kirjassa paitsi aikakautta, myös kutakin ministeriä työtapoineen. Hän pohtii erityisavustajan roolia yleisemminkin ja toteaa, että tällä vuosituhannella avustajien määrä on kasvanut tuntuvasti. ”Armeijavertausta käyttäen esikuntien väkimäärä on kasvanut samaan aikaan kun varsinaisten taistelujoukkojen vahvuus on tuntuvasti supistunut”, hän luonnehtii.

Näkökulmaa yhteiskunnalliseen vallankäyttöön tarjosi myös Laanisen toimittajan ura Suomenmaassa. Hän palasi toimittajan töihin useassa vaiheessa ja mainitsee sen olleen ammateistaan mieluisin: ”Kaikkia töitäni on yhdistänyt sana. Se on tärkein työkalu niin toimittajalle, poliitikolle kuin papillekin.”

Politiikan kentällä hän oli esimerkki puoluelehdistön kautta tulleesta avustajasta, jolle omien sanojensa mukaan riitti palkinnoksi esimiehen onnistuminen mahdollisimman hyvin. ”Oli tyydyttävää seurata televisioruudun ääressä, jos jokin ehdottamani sana tai lause toimi puheenjohtajien vaaliväittelyssä. Olin keskustan kuiskaaja.”

Timo Laaninen, Keskustan kuiskaaja – Vuoteni politiikassa. Kirjapaja 2021. 382 s. Kansi Mika Tuominen. Kannen kuva Jari Laukkanen. Kl 99.1. ISBN 978-952-354-280-8

Timo Laaninen on hallintotieteiden ja teologian maisteri. Politiikan tehtävien lisäksi hän on työskennellyt pitkään toimittajana ja viimeiset työvuotensa pappina.

