Muistutuskutsu medialle: Mikä on Suomen talouden iskukestävyys?

Suomen investointilama ei selity investointi-innon hiipumisella vaan yrityssektorin näivettymisellä – ”olemme investoineet seiniin, ei teknologiaan” 1.11.2021 09:00:00 EET | Tiedote

Suomen investointien heikkous 2010-luvulla selittyy lähes kokonaan sähköteknisen teollisuuden tuotekehityspanosten romahtamisella, ilmenee maanantaina julkistettavasta Etla-tutkimuksesta. Sen ulkopuolella yritykset kyllä investoivat, mutta koko taloudessa investointien painopiste on siirtynyt teknologiasta rakentamiseen. Huomattavaa on, että koko talouden tasolla investoinnit teknologiaan ovat vähentyneet, koska yrityssektori on näivettynyt. Suomen tulisikin nyt panostaa yritysten kilpailukykyyn sekä huolehtia investointeja turvaavan työvoiman lisäämisestä ja yritysten välisen kilpailun edellytyksistä.