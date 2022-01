Muistutuskutsu medialle: Rakentaminen ja suhdanteet Helsingin seudulla– kauppakamarin toimialakatsauksen julkistus 12.1.2022

Tarja Kinnunen Helsingin seudun kauppakamarin markkinointipäälliköksi 15.12.2021 08:50:00 EET | Tiedote

Tarja Kinnunen on nimitetty Helsingin seudun kauppakamarin markkinointipäälliköksi (Head of Marketing). Kinnunen on aloittanut tehtävässä 15. marraskuuta 2021.