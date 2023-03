Muistutuskutsu medialle: Tulleja, tukia ja rajoituksia – kohtaavatko suomalaisyritykset kaupan esteitä?

Maahanmuuttajat jo nyt avainasemassa Suomen työllisyydessä - maahanmuuttajien osuus kaikista työllisistä kaksinkertaistui 8.3.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Tuoreen Etla-raportin mukaan maahanmuuttajataustaisten osuus Suomen työllisistä on lähes kaksinkertaistunut kymmenen viime vuoden aikana. Vuonna 2020 he muodostivat 7,5 prosenttia kaikista työllisistä. Maahanmuuttajataustaisten osuus tuplaantui lähes kaikissa ammattiryhmissä, mutta erityisen suurta kasvu oli niillä aloilla, joilla suomalaistaustaisten työllisten määrä on laskenut. Ilman maahanmuuttajia Suomen työllisten kokonaismäärä olisi laskenut merkittävästi, toteaa tänään julkaistu raportti.