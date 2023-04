Muistutuskutsu medialle: Yrityskohtainen sopiminen tuli – miten kävi palkkojen?

Muistutuskutsu medialle: Miten tuotevalikoiman muutos vaikuttaa yritysten kasvuun? 20.4.2023 09:58:00 EEST | Tiedote

Mikä merkitys yrityksen tuottavuuteen on sillä, että tuotevalikoima muuttuu? Mitkä tekijät aikaansaavat tuotevaihdoksia? Millaisia yhteyksiä tuotevalikoiman muutoksella on yrityksen taloudelliseen menestymiseen? Innovaatioita ja uusien teknologioiden levittämistä pidetään perinteisesti keskeisinä tekijöinä tuottavuuden kasvussa. Aiemmat tuottavuustutkimukset ovat keskittyneet yritysten markkinoille tuloon ja poistumiseen sekä yritysten markkinaosuuksien uudelleenallokoimiseen. Yritykset voivat kuitenkin uudistua myös tuotevalikoiman muutosten kautta, jolloin valikoimaan lisätään uusia tuotteita tai yhdistetään tuotantolinjoja aiempaa harvempiin tuotteisiin. Etla julkistaa tuoreen, yritysten tuotevalikoiman muutoksiin keskittyvän työpaperin perjantaina 21.4. Tutkimus tarjoaa täysin uutta tietoa, sillä tuotteen vaihdon vaikutuksia tuottavuuteen ei ole aiemmin tutkittu tuotetason datan avulla. Tutkimus on osa laajempaa Business Finlandin rahoittamaa monivuotista hanketta, jossa selvitetää