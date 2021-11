Mytologiaa ja luonnonsuojelua – uusi fantasiasarja tarttuu ajankohtaisiin teemoihin

Uusi kotimainen fantasiasarja yhdistää ajankohtaiset teemat ja valloittavan fantasiamaailman. Reetta Niemelän ja Katri Kirkkopellon luoma Mustan Kuun majatalon maailma käsittelee luonnonvaraisten eläinten ja ympäristön suojelun teemoja raikkaasti fantasian keinoin. Suosittu tekijäkaksikko yhdistää taitavasti jokaista koskettavat teemat taruihin ja mytologiaan.

Eläinrakas Saimi Salaper ja hänen eläinlääkäri-isänsä saapuvat Sinimäen kaupunkiin perustaakseen luonnonvaraisten eläinten sairaalan. Sattuman oikusta he ostavat vanhan majatalon, jossa mikään ei ole sitä, miltä aluksi näyttää.

Mustan Kuun majatalon käytävillä kohtaavat erilaiset tutut myyttiset olennot sekä Niemelän ja Kirkkopellon luomat uudet erikoiset fantasiahahmot, joihin tutustutaan, kun majatalo paljastaa riemastuttavia ja outoja salaisuuksiaan Saimille. Pian selviää, että Mustan Kuun majatalo on ikiaikainen turvapaikka salaväkeläisille: hiisille, räpeltäjille, keijuille, peikoille, ilkinakkeleille ja muille luonnonhengille. Ehtona kuitenkin on, että muuan salamieli haluaa auttaa. Koko salamaailma odottaa päätöstä henkeään pidätellen, eikä kukaan aavista uhkaa, joka väijyy oven takana.

Mustan Kuun majatalo aloittaa uuden Musta Kuu -fantasiatrilogian, jossa Saimi ja hänen ystävänsä hiisiprinsessa Anskariina, kyklooppi Tuffe Kloppi, painajainen Hilja Hahmoton, yksisarvinen Silkki, koirankuonolainen Ulvos Hukkanen, maahinen Pikkukorva ja jeti Kallanen tempautuvat uskomattomaan tapahtumien vyyhteen salaväen pelastamiseksi.

Tervetuloa Mustan Kuun majatalon julkistamistilaisuuteen Helsingin keskuskirjasto Oodiin tiistaina 9.11. klo 15!

Aloitamme kolmelta vapaalla juttelulla ja pienellä tarjoilulla Oodin lastenalueen vieressä olevassa kokoontumistilassa. Klo 15.30 alkaa kaikille avoin tilaisuus lastenalueella. Tekijät kertovat kirjasta, sen maailmasta ja synnystä.





Reetta Niemelä on palkittu runoilija ja lastenkirjailija. Niemelä on toiminut useita vuosia koulukirjailijana ja tehnyt yhteistyötä kirjastojen kanssa esimerkiksi Lukulehmä-projektissa, jossa raisiolaiset ekaluokkalaiset pääsivät lukemaan lehmille.

Katri Kirkkopelto on kuvakirjailija ja kuvittaja. Hän on kuvittanut lukuisia suosittuja kuvakirjoja ja oppimateriaalisarjoja. Kirkkopelto on palkittu arvostetulla Kylli Koski -palkinnolla, ja hänen teoksensa Molli ja maan ääri oli vuoden 2020 ja Piki vuoden 2016 Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-ehdokas.

Reetta Niemelä ja Katri Kirkkopelto (kuvitus):

Mustan Kuun majatalo (Musta Kuu – I kirja)

Lasten Keskus 2021

ISBN 978-952-354-507-6

317 s. | Kl L84.2