Naantaliin saatiin uudet kuntoportaat

Ruonan kuntoportaat ovat nyt valaistusta ja viimeistelyä vaille valmiit. Kävijöitä on kuitenkin jo riittänyt.

Naantalin Ruonaan on valmistumassa uudet, 36 metriä pitkät kuntoportaat. Portaat sijaitsevat Kalevanlahdella Rantaruonankadun varrella. Niissä on askelmia yhteensä 73, ja korkeusero on noin 13 metriä.

Uusien kuntoportaiden rakentaminen aloitettiin viime vuoden puolella joulukuussa, ja nyt kuntoportaat ovat valaistusta vaille valmiit. Kaiteisiin on tulossa ledivalaistus seuraavien viikkojen kuluessa. Portaiden päähän on myös suunnitteilla opastetaulu, josta löytyy esimerkiksi portaiden käyttöohjeita ja muuta tärkeää tietoa.

Naantalin kaupungin liikunta-alueiden työnjohtaja Mikko Kaareskoski kertoo, että portaiden paikka on siitä erinomainen, että portaat palvelevat kuntoilijoiden lisäksi Ruonan asukkaita. Niitä pitkin pääsee kätevästi oikaisemaan Ruonankadulle.

– Portaat ovat olleet jo nyt kovassa käytössä, eivätkä vain kuntoilijoiden toimesta. Ne ovat tarpeelliset myös alueen asukkaille, hän toteaa.

"Näitä on kaivattu"

Kaareskoski kertoo, että kuntoportaita lähdettiin suunnittelemaan kuntalaisten kysynnän pohjalta.

– Kuntoportaissa kävely tuntuu olevan nyt suosittu laji, johon riittää innostusta.

Keskiviikkona aamupäivällä kuntoportailla oli treenaamassa naantalilainen Sini Tuomi, joka kertoo ehtineensä käydä jo pari kertaa juoksemassa portaissa.

– Kuntoportaat ovat todella hyvät ja sopivan pituiset, niiden juokseminen ei ala puuduttamaan. Askelmat ovat oikein sopivat sekä kävelyyn että juoksuun, Tuomi toteaa.

Aikaisemmin Tuomi on käynyt juoksemassa Lappalaistenmäen uimapaikan portaissa, mutta nyt porrastreenin pääsee tekemään paljon lähempänä kotia.

– Toimin valmentajana ja olen miettinyt, että portaisiin voisi tuoda valmennettaviakin treenaamaan. Näitä on kaivattu, Tuomi sanoo.

Kuntoportaiden mitat tarkkaan mietittyjä

Liikunta-alueiden työnjohtaja Mikko Kaareskosken mukaan portaiden suunnittelussa tehtiin iso työ. Maakunnassa käytiin tutustumassa muihin kuntoportaisiin, ja selvitettiin, mikä olisi esimerkiksi hyvä nousu ja kaltevuus portaille. Portaiden nousu ja etenemä suunniteltiin niin, että erikuntoisten olisi hyvä kävellä kuntoportaita pitkin. Etenemä on 47 senttimetriä ja askelman nousu 17 senttimetriä.

– Portaiden leveydessä otettiin myös huomioon, että niitä pääsee kulkemaan samanaikaisesti sekä ylös että alas, Kaareskoski sanoo.

Portaat on suunnitellut kaupungilla työskennellyt suunnitteluavustaja Pertti Vuollet, jota Kaareskoski kiitteleekin perusteellisesta ja ansiokkaasta työstä. Rakentaja oli Tehan Oy. Tähän mennessä portaista onkin tullut hyvää palautetta.

Lokakuussa 2019 myös Merimaskussa avattiin uudet, noin sata askelmaiset kuntoportaat, joiden rakentamisesta vastasi urheiluseura Merimaskun Ahto ja valaistuksesta Naantalin kaupunki. Kuntoportaat sijaitsevat Iskolantien vieressä, Merimaskun kuntoradan varrella.

Lisäksi pitkät portaat kulkemiseen ja kuntoiluun löytyvät Naantalista Lappalaistenmäen uimapaikalta, joka sijaitsee keskustan tuntumassa Kuparivuoren kalliojyrkänteiden loivassa kohdassa Lappalaistenkadun päässä. Siellä askelmia on yhteensä 76.

Ruonan kuntoportaiden avajaisia vietetään huhtikuussa säiden ollessa keväiset, sillä kuntoportaissa ei ole talvikunnossapitoa.