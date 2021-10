Naantalin kaupunki vuokraa Vanhan Raatihuoneen yritystoimintaan – tarjouskilpailu alkaa

Vanha Raatihuone on kulttuurihistoriallisesti arvokas kiinteistö. Päärakennus, vanha piharakennus sekä putka ovat suojeltuja rakennuksia. Lisäksi rakennuskantaan kuuluu autotalli sekä viereisen rakennuksen kanssa yhteinen jätekatos.

Mannerheimintiellä sijaitsevan Vanhan Raatihuoneen päärakennus on valmistunut vuonna 1887, ja raatihuoneena se on toiminut vuoteen 1964 saakka. Sen jälkeen paikalla on toiminut poliisiasema ja putka, ja tiloja on käytetty kaupunginhallituksen kokoustiloina ja kaupunginjohtajan asuntona. Nykyään Vanhassa Raatihuoneessa on päiväkoti, jonka toiminta päättyi tiloissa elokuussa 2021.

Nyt kaupunki haluaa laajentaa Vanhankaupungin yritys- ja matkailualuetta keskustan suuntaan vuokraamalla Raatihuoneen yrityskäyttöön. Tiloihin voisi sijoittua esimerkiksi majoitus-, kahvila- tai ravintolatoimintaa tai muuta matkailuun liittyvää liiketoimintaa.

Raatihuoneen päärakennusta on huollettu säännöllisesti ja se on siistissä kunnossa. Vuonna 1887 rakennettu piharakennus sekä vuonna 1912 rakennettu putka ovat heikkokuntoisia, ja vaativat peruskorjaustoimenpiteitä ennen käyttöönottoa. Tontilla on vielä käyttämättä rakennusoikeutta 150 neliötä.

– Vanha Raatihuone on tärkeä osa Naantalin Vanhaakaupunkia. Rakennuksissa tehtävien muutos- ja korjaustöiden tuleekin olla sellaisia, että rakennusten historiallisesti arvokas ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy, kuvailee Naantalin kaupungin kiinteistöpäällikkö Pekka Alm.

Tarjouksessa yrittäjän tulee kertoa rakennuksissa tehtävistä muutostöistä sekä liittää mukaan investointi- ja kehittämissuunnitelma. Ehdotetut rakennusten säilyttämiseen tähtäävät toimenpiteet otetaan huomioon vuokralaista valittaessa.

Valintaan vaikuttaa myönteisesti myös rakennusten kokonaisvaltaisen tehokas käyttötapa. Tarjouksessa tuleekin kertoa myös yritystoiminnan asiakaspaikkojen määrä sekä aukioloajat. Osa kiinteistöstä on mahdollista alivuokrata kaupungin luvalla.

Lisäksi tarjouksessa tulee kertoa, millaista toimintaa tiloihin suunnitellaan, mikä on arvioitu liikevaihto sekä liittää selvitys työllisyysvaikutuksista ja referensseistä.

Vanhan Raatihuoneen tarjouskilpailu ratkaistaan hinta- ja laatutekijöiden perusteella. Raatihuoneen rakennusten vuokran suuruus on 6 % tiloihin tulevan yrityksen liikevaihdosta, mutta vähintään 19 000 euroa vuodessa. Tarjoukset tulee jättää 30.11.2021 klo 15.00 mennessä.

Tutustu tarjouspyyntöön liitteineen kaupungin sivuilla www.naantali.fi/vanharaatihuone