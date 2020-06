Naantalin uimapaikkojen vedenlaatu hyvällä tasolla

Kuparivuoren skeittiparkin laajennustyö on saatu valmiiksi: ”Varsinais-Suomen paras” 16.6.2020 10:01:39 EEST | Tiedote

Kuparivuoren skeittiparkin vuoden 2020 laajennustyö on tullut valmiiksi. Työt aloitettiin huhtikuun viimeisellä viikolla, ja nyt skeittiparkkiin odotetaan vielä uusia kaiteita väliaikaisten tilalle. Laajennusosa on kuitenkin jo valmis ja kokonaisuudessaan kaikkien käytettävissä. Skeittiparkkia on työn aikana monipuolistettu ja laajennettu. Ramppien laajennusten myötä skeittiparkkiin on saatu hienoja uusia kaarteita ja vauhdikkaita mäkiä. Naantalin kaupungin liikunta-alueiden työnjohtaja Max Holmberg kertoo, että vanhat vaneriset rampit poistettiin, ja ne korvattiin uusilla betonisilla rampeilla. – Vanerilevyt vaativat huoltoa kahden vuoden välein, etteivät ne lähde repsottamaan. Uudet rampit mahdollistavat scootilla ja skeittilaudalla esteettömän menon. Skeittiparkki on nyt myös huoltovapaampi, Holmberg kertoo. Skeittiparkin pääsuunnitelman on tehnyt Aleksi Fräki. Mukana suunnittelussa on ollut myös naantalilainen monivuotinen harrastaja Juho Nummelin. – Skeittiparkki on ehkä jopa Vars