Närpiön Alko muuttaa joulukuussa, ja myymälän ollessa suljettuna asiakkaita palvelevat lähimmät Alkot sijaitsevat Teuvalla (Mikkiläntie 12) ja Kristiinankaupungissa (Merikatu 4).

”Pääsemme avaamaan uuden myymälän Närpiössä mukavasti ennen joulua, vuoden vilkkainta sesonkia. Uudessa myymälässä tuotteet ovat helposti löydettävissä ja asiointi on sujuvaa. Myymälä avataan monipuolisen ruokakaupan yhteyteen, jolloin samalla asiointikäynnillä ruokaostoksien kanssa voi myymälästämme käydä kysymässä sopivat juomasuositukset”, palvelujohtaja Kimmo Mäkelä kertoo.

Makupareja joulunajan tarjoiluille

Uuden 170-neliöisen myymälän valikoimasta löytyy erityisen hyvin paikallisia kiinnostavia tuotteita. Kaiken kaikkiaan myymälän valikoimassa on noin 900 tuotetta.

”Tuttu myymälähenkilökunta auttaa mielellään löytämään loistavimmat makuparit vaikkapa loppuvuoden juhlatarjoiluille, joten aina kannattaa kysyä neuvoja. Myymälä päättää noin kolmanneksen valikoimastaan itse vastaten paikalliseen kysyntään. Loput tuotteista valikoituvat valtakunnallisen asiakaskysynnän, trendien ja toiveiden perusteella. Toiveita kannattaa jättää Alkotoiveella verkko-osoitteessa alkotoive.fi”, sanoo palvelupäällikkö Riikka Kaseva.

Koko valikoiman tuotteet ovat tilattavissa mihin tahansa myymälään tai noutopisteeseen Alkon verkkokaupasta alko.fi:n tai Alko-äpin kautta muutaman päivän toimitusajalla. Myymälään toimitus on maksuton.

Riikka Kaseva vinkkaa lataamaan puhelimeen maksuttoman Alko-äpin: ”Mobiilisovelluksemme on oiva työkalu esimerkiksi koko valikoimamme selaamiseen, eri tuotteiden saatavuuden tarkistamiseen sekä omien makumuistojen tallentamiseen.”

Vihreän valinnan tuotteet päätyvät yhä useammin ostoskoriin

Juomapakkauksella ja sen valmistamisella on merkittävä osuus juoman hiilijalanjäljestä. Viinillä se on jopa 46 prosenttia tuotteen ympäristövaikutuksista. Alkon tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä pienentää juomapakkausten ilmastovaikutuksia 50 prosentilla verrattuna vuoden 2020 tilanteeseen.

Alkon Vihreä valinta -merkintöjen joukossa on symboli nimeltään Ympäristövastuullinen pakkaus. Merkinnän saadakseen pakkauksen tulee olla ympäristösertifioitu tai alkuperäsertifioitua kierrätysmateriaalia.

Pohjanmaalla Vihreän valinnan tuote päätyy asiakkaan ostoskoriin noin joka kolmannen tuotteen kohdalla. Kun viiniä on tarkoitus säilyttää pitkään, lasinen viinipullo on vaihtoehdoista paras. Suhteellisen pian nautittaville tuotteille sopivat muutkin pakkausmateriaalit”, Kimmo Mäkelä kertoo.



Lisätiedot

Länsi-Suomen palvelujohtaja Kimmo Mäkelä, p. 040 749 1184, kimmo.makela@alko.fi

Alkon mediapuhelin 020 711 5123 (arkisin klo 8–16), viestinta@alko.fi