Navigate 2020 kutsuu meriteollisuuden toimijoita Turkuun - Esillä mm. tulevaisuuden osaaminen ja vihreä merenkulku

Tulevaisuuden osaamisesta, digitalisaatiosta, vihreästä merenkulusta sekä meriteollisuudesta ja logistiikasta puhutaan 22.-23.1. Turun Messukeskuksessa. Suomen suurin meriteollisuuden messutapahtuma Navigate 2020 kerää tuolloin yhteen johtavia suomalaisia ja mm. pohjoismaisia yrityksiä sekä meriteollisuuden ammattilaisia. Tapahtumassa on kaikkiaan mukana noin 200 yritystä ja toimijat hakevat kumppaneita kaupalliseen yhteistyöhön ja kehitystoimintaan. Ensi kertaa mukana on myös yksipäiväinen MaritimeWorks-rektytointitapahtuma.

Navigate järjestetään Turun Messukeskuksessa joka toinen vuosi. Nyt järjestettävä tapahtuma on järjestyksessään kuudes.

Navigate 2020 on mm. varustamoiden ja laivayhtiöiden, satamaoperaattoreiden ja alan viranomaisten kohtaamispaikka sekä uuden sukupolven teollisuusyritysten yhteistyö- ja keskustelufoorumi. Esillä ovat tällä kertaa erityisesti tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet.

Telakkateollisuutta koskevassa paneelissa (Future of knowledge and know-how in shipbuilding industry)ovat mukana COO Esko Karvonen, Helsinki Shipyard Oy, varatoimitusjohtaja Tapani Pulli, Meyer Turku ja CEO Jyrki Heinimaa, Rauma Marine Constructions. Keskustelussa käydään läpi mm. mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan telakkateollisuudessa, mikä rooli on digitalisaatiolla ja mitä voidaan oppia muilta teollisuuden aloilta. Keskustelu on ohjelmassa 22.1.kello 14.

Varustamobarometri 2019 julkaistaan keskiviikkona 22.1. klo 10. Kyselyn on toteuttanut Turun yliopiston Brahea-keskuksen merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus yhdessä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin. Suomen Varustamot ry:n sekä Ahvenanmaan maakuntahallituksen kanssa.

Meriteollisuudessa on kasvava tarve toimijoiden ja sidosryhmien väliselle yhteistyölle, jotta merenkulkuun ja meriteollisuuteen myönteisesti vaikuttavia kehityssuuntia ja trendejä pystytään hyödyntämään tehokkaasti.

Navigate 2020 -messujen päätapahtuma on kansainvälisen yritys- ja opiskelijakilpailun, IntelligenceHunt6 ‑projektin finaali 22.1. Tapahtuman järjestää SeaFocus yhdessä Turun Messukeskuksen kanssa. Puhujina kuullaan meriteollisuuden ja logistiikan ammattilaisia sekä projektissa mukana olevien case-yritysten edustajia. Korkeakoulujen opiskelijoista koostuvat tiimit esittelevät ideansa yleisölle ja puolueettomalle asiantuntijaraadille. Kymmenen opiskelijatiimin tuoreet ja rajoja rikkovat lähestymistavat pureutuvat alan ajankohtaisiin teemoihin ja haasteisiin.

IntelligenceHunt-projekti tuo yhteen meriteollisuuden yritykset ja kansainväliset opiskelijat, alan potentiaaliset seuraavan sukupolven osaajat.

”Tämä on meriteollisuudessa ainoa projekti, joka pyrkii löytämään uusia ratkaisuja tuomalla yhteen innovatiiviset opiskelijat ja alan yritykset. Navigate 2020 ‑messuilla yritykset ja tulevat tulevaisuuden työntekijät kohtaavat toisensa, keskustelevat ja näyttävät toisilleen, mitä heillä on tarjota”, toteaa Markku Mylly, SeaFocuksen Senior Advisor. Mylly toimii kolmen opiskelijaryhmän mentorina Intelligence Hunt 6 ‑projektissa.

Navigate 2020 -tapahtuma tuo esiin mm. korkealuokkaista logistiikkaosaamista, markkinatuntemusta ja vahvoja strategisia liittoutumia.

Alalla, jossa ympäristö- ja vastuullisuusasiat on otettava huomioon aivan uudella painotuksella, varustamoilla, satamilla, rahdinomistajilla ja huolitsijoilla on jatkuvien kaupallisten haasteiden lisäksi omat ympäristö-, vastuullisuus- ja läpinäkyvyysvaatimuksensa. Intelligence Hunt ja Navigate 2020 ovatkin kutsuneet mukaan alan asiantuntijoita puhumaan rahdinomistajien näkökulmasta. Lavalle nousevat mm. TylöHelon toimitusjohtaja Pekka Lettijeff, Ahlersin Trade Services -liiketoimintayksikön johtaja Johan Elzes ja professori Rolf Neise.

Varustamot ovat laajasti edustettuna IntelligenceHunt-finaalissa. DFDS, Stena, Finnlines Grimaldi Group Company, Tallink Silja ja ESL Shipping esittelevät näkemyksiään alan kehityssuunnista sekä toimialan kannattavan ja kestävän kasvun edellyttämistä toimenpiteistä.

Navigaten ohjelma

IntelligenceHunt6 osion ohjelma

Navigate 2020 on Turun Messukeskuksen joka toinen vuosi järjestämä tapahtuma. Navigate 2020 ‑messuilla järjestetään uutena osiona MaritimeWorks-rekrytointitapahtuma. Mukana on myös Navigate Matchmaking ‑tapahtuma, jonka tarkoituksena on laajentaa yritysten verkostoitumismahdollisuuksia.

Lisätietoja yrityksistä ja ohjelmasta aikatauluineen: www.navigate.fi

22.1. klo 9-17

23.1. klo 10-17

20 euroa, kaksi päivää

Paikoitus 6 euroa

https://www.turunmessukeskus.fi/navigate-2020-kutsuu-meriteollisuuden-toimijoita-turkuun/

https://www.turunmessukeskus.fi/medialle/akkreditointi/

