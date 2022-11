Niko Räsänen liiketoimintapäälliköksi Evision Oy:lle

Analytiikka ja datan hyödyntäminen sekä tietovirtojen johtaminen tulevat olemaan entistä suuremmassa roolissa sähköverkkojen sekä muiden infra-alojen kunnossapidossa. Digitalisaatio ja analytiikka mahdollistavat entistä vahvemman siirtymän oikea-aikaisesta kunnossapidosta kohti ennakoivaa ja ennustavaa kunnossapitoa. Uudet teknologiat, kuten tekoäly- ja droneteknologiat toimivat älykkään kunnossapidon mahdollistajina.

- Räsäsellä on toimialaosaamista ja erinomaisia näyttöjä drone- ja paikkatietoanalytiikkaosaamisesta. Energiatoimialan lisäksi häneltä löytyy myös näkökulmaa muihin infra-aloihin. Tämä mahdollistaa älykkään kunnossapidon liiketoiminnan laajentamisen myös sähköverkkojen ulkopuolelle, kertoo Evision Oy:n toimitusjohtaja Milla Ratia.

Liiketoimintapäällikön työtehtävä on uusi Evisionissa. Räsäsen vastuulla on tuoda tehokuutta nykyisiin operatiivisiin prosesseihin ja lisäksi hakea myös uusia tuoteavauksia ja liiketoimintamahdollisuuksia.

- Työtä tehdään vahvasti verkostomaisessa yhteistyössä, ei vain yhtiön tai konsernin sisällä, vaan myös kumppaneiden ja muiden älykkään kunnossapidon ekosysteemin eri toimijoiden kanssa. Uuden tekemisessä tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä, kertoo Räsänen.

Evisionin palveluihin kuuluu maastossa kulkevien sähkölinjojen sekä muun infran kuvantaminen ja analysointi eri menetelmin. Dronekuvauksella ja analytiikalla pyritään kustannustehokkuuteen ja turvallisuuteen verrattuna aiempiin menetelmiin.

- Tulemme jatkossa entistä enemmän parantamaan asiakkaiden sähkönjakelun varmuutta digitalisaation keinoin. Evisionilla on valtava potentiaali parantaa sähköverkkojen viankorjauksen ja kunnossapidon kustannustehokkuutta drone- ja tekoälyteknologiolla. Säästö perustuu nopeampaan vianpaikannukseen analytiikkaa hyödyntäen, jolloin korjaustoimenpiteitä päästään tekemään huomattavasti nopeammin, Ratia lisää.

Niko Räsänen on koulutustaustaltaan sähkötekniikan diplomi-insinööri, ja hänellä on huomattava kokemus sähköverkkojen suunnittelusta ja kunnossapidosta. Viimeisimmät vuodet hän on muun muassa johtanut dronetoiminnan kehitystä sekä toiminut projektipäällikkönä. Räsänen raportoi Evision Oy:n toimitusjohtajalle (oto) Milla Ratialle.