Nimitysuutinen: BDO:lle kuusi uutta osakasta

BDO on saanut kuusi uutta osakasta 1. syyskuuta 2021 alkaen. Manu Auhto, Risto Kiviranta, Urpo Pirilä, Kaj Riska ja Seppo Suontausta kutsuttiin osakkaiksi samalla, kun he siirtyivät BDO:lle kuun alussa toteutuneen RSM Finlandin yritysoston myötä. Osakkaaksi on kutsuttu myös Jouni Honka-aho, joka on työskennellyt BDO:lla vuodesta 2018.

OTK Manu Auhto on erikoistunut erityistarkastuksiin, insolvenssitilanteisiin sekä konkurssien ja yrityssaneerausten juridisiin kysymyksiin.

Jouni Honka-aholla on pitkä ja laaja kokemus siirtohinnoitteluun liittyvistä kysymyksistä aina toimitusketjujen suunnittelusta vaativiin monikansallisiin verotuksen tilanteisiin. Lisäksi Jouni on erikoistunut kuntaomisteisten yhtiöiden kilpailuneutraliteettikysymyksiin.

Risto Kivirannan, OTM, KLT ydinosaamista on yritysten ja omistajayrittäjien verotus sekä yhtiöoikeus. Hän on suunnitellut ja toteuttanut useita yritys- ja omistusjärjestelyjä. Lisäksi hänellä on laaja-alainen kokemus transaktioiden verokysymyksistä.

Urpo Pirilällä on pitkä kokemus kotimaisista ja kansainvälisistä yritysjärjestelyprojekteista. Hän on erikoistunut erityisesti due diligence -tutkimuksiin, yritysten talousanalyyseihin ja liiketoimintojen tervehdyttämiseen. Lisäksi hän on toiminut yli 25 vuotta johtotehtävissä kansainvälisissä korkean teknologian yrityksissä.

KHT Kaj Riskalla on pitkä kokemus kotimaisten keskisuurten ja perheyritysten, kansainvälisten sekä listattujen yhtiöiden tilintarkastuksesta. Hän toimi tilintarkastusliiketoiminnan johtajana RSM Finlandilla 3,5 vuotta. Kajn erityisosaamista on myös kansainvälinen kirjanpito (IFRS & US GAAP), finanssioikeus ja yhtiöoikeus.

Seppo Suontaustalla on pitkä kokemus eri kokoisten ja useiden toimialojen yritysten tilintarkastuksesta, erityistarkastuksesta, yritysjärjestelyistä ja muista tarkastus- ja konsultointitehtävistä. Laajin erityisosaaminen hänellä on saneeraus- ja konkurssimenettelyyn liittyvissä eritystarkastuksissa, joissa hän on toiminut vastuunalaisena tarkastajana yli 1500 toimeksiannossa. Lisäksi Seppo on toiminut toimitusjohtajana kahdessa tilintarkastusyhteisössä.

- Toivotamme kaikki uudet osakkaat lämpimästi tervetulleiksi! Heistä jokainen on oman erikoisalansa pitkän linjan kokenut huippuosaaja. Lisäksi he ovat BDO:n yhteisen toimintatavan mukaisesti sitoutuneet laadukkaiden palvelujen ja erityisen hyvän asiakaspalvelun tarjoamiseen. Uudet osakkaamme tulevat myös olemaan avainrooleissa palvelutarjontamme ja liiketoimintamme jatkuvassa kehittämisessä, sanoo BDO:n toimitusjohtaja Taneli Mustonen.

Uusien nimitysten myötä BDO:n osakkaiden määrä nousee 28:een. Kaikki BDO:n osakkaat ovat aktiivisesti mukana yhtiön toiminnassa.



- Haluamme myös jatkossa kutsua osakkaiksi ansioituneita työntekijöitämme mahdollistamaan tavoitteidemme ja unelmiemme saavuttamista, Taneli Mustonen kertoo.

