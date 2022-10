Nuori kokki SM-kilpailut tammikuussa 2023

Tämän vuoden Suomen mestari Otto Hietamies raivasi taidoillaan ja motivaatiollaan itsensä monen ravintola-alan ammattilaisen mieleen, niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Nuorelle keittiöalan ammattilaiselle kilpailut voivat olla urallaan merkittäviä ponnahduslautoja niin kokemuksen kartuttamisessa kuin oman ansioluettelon kartuttamisessa.

Chaîne des Rôtisseurs Finlande, aiemmin hyvin tunnetuksi tullut nimellä Paistinkääntäjien veljeskunta, on järjestänyt Nuorten kokkien eli Jeunes Chef Rôtisseurs -kilpailuja vuodesta 1977. Kansainväliset kisat ovat hyvin arvostettuja. Järjestön peruspilarina on aikojen alusta saakka ollut syvä kunnioitus keittiöttä ja hienostuneen ruokailun arvoja ja perinteitä kohtaan. Järjestö kannustaa ja tukee nuorten kokkien koulutusta maailmanlaajuisesti kansainvälisen Jeunes Chef Rôtisseurs-kilpailun kautta.

Kilpailu on avoinna kaikille alle 27-vuotiaille kokeille. Kilpailijan on työskenneltävä yrityksessä, jossa hänellä on työnantaja tai esimies Chaîne des Rôtisseurs Finlanden aktiivijäsen arvolla Maître- tai Chef Rôtisseurs. Näin nuori ammattilainen on saanut jo ainutlaatuista kokemusta arvokkaista keittiöperinteistä ja voi lähteä kilpailemaan.

Mitä kisoissa haetaan vuonna 2023

Tämän vuoden kilpailuissa pääkumppanina on Kespro, joka tarjoaa nuorille ammattilaisille pääkilpailuun korkeatasoiset ja tuoreet raaka-aineet.

”Odotamme ilolla, että löydämme kilpailemiseen motivoituneen, teknisesti osaavan ja makumaailman hallitsevan lahjakkuuden, jonka kanssa hiomme kokonaisuudet huippukuntoon ja pistämme Norjalle kampoihin. Norja on voittanut kolme kultamitalia peräkkäin”, sanoo kansallisten kilpailun päätuomari ja kansainvälisten kilpailun makutuomari Esa Koppelo.

”Haluamme kilpailua tukemalla osaltamme kehittää työvoimapulasta kärsivän alan houkuttelevuutta. Kilpailut joissa keittiöiden nuoret ammattilaiset pääsevät näyttämään kyntensä, kehittävät ravintola-alan vetovoimaisuutta. Ne luovat myös alan ammattiylpeyttä ja lisäävät ravintola-alan arvostusta”, kertoo Kespron Foodsteri-tuotekehityskeittiöstä vastaava Food Development Manager Harri Veckman, joka on myös Chaîne des Rôtisseurs Finlanden jäsen.