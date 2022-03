Oikeanlainen suolistomikrobisto parantaa urheilijoiden suorituskykyä

Suolistossa käy miljardien mikrobien kuhina, joka on alkanut herättää kasvavaa kiinnostusta myös urheilijoiden keskuudessa. Kestävyysurheilijoiden suolistosta on löytynyt muun muassa suorituskykyä parantavia mikrobikantoja. Näyttöä on kertynyt myös siitä, että liikunta saa aikaan terveyttä edistäviä muutoksia suolistossa.

Jyväskylän yliopiston liikuntalaboratoriossa voidaan tutkia muun muassa suolistomikrobien DNA:ta PCR-menetelmän avulla, jonka jälkeen niiden koostumus voidaan määrittää sekvensoimalla. Menetelmää käyttävät myös Erasmus-vaihtoon Jyväskylän yliopistoon saapunut Claudia Mescolini (edessä), Sanna Lensu ja Satu Pekkala. Kuva: Jyväskylän yliopisto

Akatemiatutkija, liikuntalääketietelijä Satu Pekkala on tutkinut mikrobien ja terveyden elintärkeää yhteyttä yhdessä tutkijatohtori Sanna Lensun kanssa Jyväskylän yliopistossa. Tutkijoiden tarkkaavaisesta työstä on urheilijoille paljon hyötyä – ja näyttö siitä vahvistuu koko ajan: oikeanlainen suolistomikrobisto lisää terveitä päiviä urheilijalle ja osa mikrobeista voi jopa lisätä urheilijoiden suorituskykyä. Liikunta sekä monipuolistaa suolistomikrobistoa että lisää urheilijoiden suolistossa suorituskykyä kohentavia mikrobeja. Huippu-urheilijoiden suolistosta on tehty esimerkiksi menestyksen kannalta kiinnostavia löytöjä: ”Huippu-urheilijoilla oli yhdessä tutkimuksessa enemmän terveyttä edistäviä Akkermansia-bakteereja. Sen lisäksi kestävyysliikunnan on näytetty lisäävän Akkermansian sekä terveyttä edistävän fekalibakteerin määrää”, Satu Pekkala sanoo. Ruuan ja liikunnan ohella mikrobiston kuntoa kohentavat myös riittävä uni ja kontaktit luonnon mikrobeihin. Haitallisia mikrobistolle voivat tutkimusten mukaan olla esimerkiksi stressi, tupakointi, alkoholi, sokeri, tyydyttyneet eläinperäiset rasvat ja proteiinit sekä lääkkeet. Suolistomikrobien, terveyden ja suorituskyvyn yhteydestä voit lukea lisää tiedejutusta JYUnity-verkkolehdestä: https://jyunity.fi/tieteessa/oikeanlainen-suolistomikrobisto-parantaa-urheilijoiden-suorituskykya/

