Olaf Brewing aloittaa legendaarisen Mikkellerin maahantuojana 

Vuonna 2020 World Beer Awardseissa maailman parhaaksi imperial stoutiksi valitun Northern Comfort 11% -oluen valmistaja, savonlinnalainen Olaf Brewing jatkaa maailman parhaiden oluiden kanssa työskentelyä nyt maahantuojana. Olaf Brewing toimii maailman tunnetuimpiin craft -panimoihin kuuluvan tanskalaisen Mikkellerin maahantuojana tammikuusta 2021 alkaen.

Olaf Brewingin toimitusjohtaja Petteri Vänttinen katsoo maahantuojaksi ryhtymisen olleen panimolle luonteva askel. ”Yhteistyö Mikkellerin kanssa on ollut meille alusta asti hieno asia, joka on laajentanut näkemystämme oluiden valmistuksesta, brändiasioista ja myynnistä. Olemme tehneet kovasti töitä solmiessamme jälleenmyyntisopimuksia ja luonnollisesti Mikkeller-maahantuonnin kannalta nämä kanavat ovat tärkeitä. Yhteistyö craft-oluiden tienraivaajan Mikkellerin kanssa on ollut suuri ilo ja kunnia”, Vänttinen sanoo.

”Olemme erittäin iloisia laajan Mikkeller -valikoiman maahantuonnin aloittamisesta ja esittelemisestä suomalaisille craf beer – harrastajille yhdessä Olaf Brewingin kanssa. Viimeisen 1,5 vuoden aikana olemme rakentaneet Petterin ja hänen tiiminsä kanssa upean suhteen ja uskomme heidän kykyihinsä kasvattaa tulevaisuudessa Mikkellerin myyntiä Suomessa”, Mikkeller -panimon perustaja Mikkel Borg Bjergsø kertoo.

Mikkeller-oluiden maahantuonnissa Olaf Brewing painottaa laajaa valikoimaa. Päivittäistavarakauppaan Olaf tuo koko Mikkellerin laajan vakiovalikoiman, erinomaiset alkoholittomat oluet mukaan lukien. Maahan tuodaan myös Mikkellerin vahvat erikoiserät niin Mikkellerin San Diegon panimosta kuin Kööpenhaminassa sijaitsevista Mikkeller Baghavenista ja Warpigs Brewpubista.

Lähtölaukaus yhteistyöoluesta

Olaf Brewing aloitti oluenvalmistuksen Savonlinnassa vuonna 2016 nimellä Mustan Virran Panimo. Panimo on alusta alkaen ammentanut brändiinsä ja oluiden nimiin tarinoita Olavinlinnan rikkaasta historiasta ja linnaan liitetyistä legendoista. Modernien oluttyylien ja keskiaikaisen Olavinlinnan, joka on tunnettu myös oluthistoriastaan, yhdistelmästä syntyi panimo, joka on kasvanut Suomen suurimpien pienpanimoiden joukkoon ja onnistunut keräämään huomiota myös Suomen ulkopuolella niin oluidensa kilpailumenestyksellä kuin alkaneilla vientiponnisteluillaan.

Koronaepidemia vaikutti myös Olaf Brewingiin aiheuttaen panimoyhtiön järjestämän Arctic Brewer’s Retreatin peruuntumisen. Maaliskuussa 2020 Saariselällä järjestäväksi aiottuun tapahtumaan oli tulossa vieraaksi koko olutmaailman arvostamia, monenkertaisesti Yhdysvaltojen parhaaksi panimomestareiksi valittuja craft-oluen legendoja kuten Bell’s Breweryn John Mallet, Russian River Brewingin Vinnie Cilurzo ja Firestone Walkerin Matt Brynildson.

Olaf Brewingin ja Mikkellerin yhteistyön lähtölaukauksen toimi kollaboraatio-olut Party Like It’s 1475, jonka reseptiikasta vastasivat panimot yhdessä ja valmistuksesta Olaf Brewing. Tämä oli Mikkellerin ensimäinen yhteistö suomalaisen panimon kanssa. Oluella juhlistettiin Olaf Brewingin brändin päämajaa Olavinlinnaa, jonka rakennustyöt aloitettiin 1475, sekä sen rakentamisessa mukana olleita tanskalaisia työmiehiä. Olut oli vuoden 2020 alkupuolella laajassa jakelussa koko maassa K-ryhmällä ja yhteistyö nousi pienpanimo-oluiden harrastajien keskuudessa suureen huomioon.

Mikkeller-maahantuonnin yhteydessä Olaf Brewing on vahvistanut myyntiorganisaatiotaan palkkaamalla niin pt- kuin HORECA- sektoreilla toimivaksi Account Manageriksi Antti Rastaan. Antti on tuttu kasvo Suomen pienpanimokentällä ja toiminut jo vuosia etenkin ravintolamyynnin parissa. Uudessa toimessaan Rastas vastaa niin Olaf Brewingin kuin Mikkellerin oluiden myynnin kasvusta etenkin pääkaupunkiseudulla sekä Turun ja Tampereen alueella.