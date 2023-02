Öljyntorjunta keskipisteessä Porvoossa järjestettävässä kansainvälisessä tapahtumassa

Seminaari ja harjoitus ovat vuonna 2021 käynnistyneen EU-rahoituksella toimivan hankkeen lopputulos. Osanottajiin kuuluu Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, joka isännöi 26.2.–1.3.2023 toteuttavaa tapahtumaa.

– Meillä on ilo kutsua asiantuntijoita koko Euroopasta tapaamiseen, jonka teemana on öljyntorjunta merellä sattuvien suuronnettomuuksien yhteydessä. Tämä on isoin EU-tasoinen tapahtuma, jonka olemme järjestäneet, kertoo pelastusjohtaja Peter Johansson.

Kolmipäiväisen suuronnettomuusharjoituksen aikana simuloidaan laajan öljyvuodon torjuntaa Euroopan eri merialueilla. Itämeri on yksi näistä alueista. Harjoitus kattaa kaikkea hälyttämisestä ja akuutista pelastustoiminnasta lähtien aina ympäristövaikutuksiin ja öljyonnettomuuksien rannikkoalueita koskevien pitkäaikaisvaikutusten arvioimiseen asti. Ensimmäistä kertaa tämän laajuinen harjoitus rakentuu keskusteluista, joita virtuaalitodellisuus tukee.

Harjoituksen jälkeen osanottajat kokoontuvat seminaariin, muun muassa kuulemaan öljyntorjunta-alan innovaatioista. Osallistuminen seminaariin rajoittuu osanottajiin.

– Pelastuslaitoksemme osallistuu aktiivisesti kansainväliseen toimintaan tämän teeman ympärillä. Tapahtuman myötä pelastuslaitoksellemme tarjoutuu erinomainen tilaisuus esitellä aiheeseen liittyviä taitojamme sekä oppimaan uutta ja kehittämään valmiuttamme, jos onnettomuus sattuisi meidän merialueillamme, Johansson toteaa.