Omalla aurinkosähköllä vihreämpää asumista

Tällä viikolla vietetään kansainvälistä vihreän asumisen teemaviikkoa, World Green Building Weekia.

Viikon teema #HomeGreenHome kannustaa kiinnittämään huomiota kotona asioihin, joilla voimme ehkäistä ilmastonmuutosta ja tukea kestävää kehitystä. Kyse voi olla pienistä päivittäisistä tottumuksista tai jostakin suuremmasta perusratkaisusta kuten oman aurinkosähkön tuotannosta.

Aurinkosähköjärjestelmiä asennutetaan nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Niiden alkuajoista reippaasti laskeneet kustannukset, matala korkotaso sekä välttyminen siirtohinnoilta ja veroilta itse tuotetun sähkön osalta vetoavat suomalaisiin.

Oman sähkön käytöstä tulee hyvä mieli ja ylimääräisestä sähköstäkin voi verkkoon syötettynä saada korvausta. Myös sähköautoilu yhdistettynä omaan sähköntuotantoon on houkutteleva yhdistelmä, josta yhä useampi on kiinnostunut. Tarvittavaa tekniikkaa on tarjolla monilta eri valmistajilta.

Sähköurakoitsijat hankkivat aktiivisesti uusinta aurinkosähköosaamista koulutuksissa, ja monet ovat laajentaneet palveluaan asennuksesta kokonaisten järjestelmien toimitukseen.

Nyt syksyllä on mitä sopivin aika pyytää sähköurakoitsija käymään ja ehdottamaan omaan kotiin sopiva ratkaisu. Samalla voi tarkastuttaa sisä- ja ulkotiloihin aikaisemmin asennutettujen sähkölaitteistojen kunnon.

Oikeudet omaavien sähköurakointiyritysten yhteystiedot omalta lähialueelta saa kätevimmin Löydä sähkömies -verkkopalvelusta.

Teemaviikon järjestäjä on Green Building Council Finland, jonka jäseniin sähköurakoitsijoita edustava Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry kuuluu.