Oppositio jättää välikysymyksen suomalaisen maatalouden kriisistä ja kotimaisen ruuantuotannon turvaamisesta

Kristillisdemokraattien, Perussuomalaisten, Kokoomuksen ja Liike Nytin eduskuntaryhmien mukaan hallitus ei ole tehnyt tarpeeksi tukeakseen suomalaisia maatiloja akuutin kustannuskriisin yli. Maatilojen heikko kannattavuus on ollut tiedossa jo pitkään ja hallituksella on ollut monta mahdollisuutta reagoida, mutta päätökset ovat jääneet tekemättä.

Opposition mielestä elinkelpoisia tiloja ei pidä päästää kaatumaan kustannuskriisiin. Keinoja pitää etsiä niin sähkötuesta, verotuksesta kuin elintarvikeketjun sisältä. Välikysymyksen mukaan kyse on pohjimmiltaan kotimaisen ruuantuotannon tulevaisuudesta ja sitä myötä huoltovarmuudesta.

“Koko kauden hallituksen toimintaa on leimannut välinpitämättömyys maataloutta ja viljelijöiden ahdinkoa kohtaan. Kolme tilaa päivässä lopettaa toimintansa, mutta edelleen eilen kyselytunnilla hallituksen vastaus oli, että he seuraavat tilannetta ja toimivat tarvittaessa. Kuinka suuri hätä suomalaisella viljelijällä pitää olla, jotta Keskusta herää? Monille muille sektoreille on löytynyt tukea sähkön hinnan noustessa, mutta ruuantuotannossa räjähtäneet kustannukset otetaan viljelijän kukkarosta, joka alkaa nyt olla tyhjä”, välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja, KD:n puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah sanoo.

”Maataloudesta on tullut hallituksen riitelyn uhri. Suomalaisesta ruoasta on tullut hallituksen riitelyn uhri. Tällaisena aikana, kun kansallisesta ruokaturvasta pitäisi erityisesti pitää huolta. Valitettavasti on todettava, että pääministerin ja keskustaministerien suusta nämä sanat, ruokaturva ja huoltovarmuus, ovat pelkkää sanahelinää. Perussuomalaiset julkaisee ensi viikolla maatalouspoliittisen ohjelmansa, jossa esitämme omia ratkaisujamme ongelmiin, nyt vaadittavan tukipaketin lisäksi”, Perussuomalaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Riikka Purra kertoo.

”Täysin poikkeuksellinen Venäjän hyökkäyssodasta johtuva energiakriisi ei saa johtaa Suomen ruoantuotannon huoltovarmuuden heikkenemiseen. Hallituksen on huolehdittava ruokaturvasta kriisin keskellä. Samalla on katsottava vahvasti eteenpäin: miten vahvistamme kotimaisen ruoka-alan kannattavuutta ja kilpailukykyä?” korostaa maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Janne Heikkinen (kok).

”Jos maatalouden kriisiin ei vastata päättäväisesti, yhä useampi maatalousyrittäjä luopuu toiminnastaan eivätkä uudet sukupolvet enää ole valmiita jatkamaan perhetilojen toimintaa. On surullista, että viljelijöiden hätähuudot eivät ole tavoittaneet hallituksen korvia, vaan vasta uhka poliittiselle arvovallalle saa heidän huomionsa. Se todistaa, että tämä välikysymys on tarpeellinen”, toteaa maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Peter Östman (kd).

”Hallitus ei ymmärrä maataloustuottajien tilannetta ollenkaan. Lannoitteet maksavat enemmän kuin viljasta saa hintaa. Polttoöljy on kallistunut lähes 70 prosenttia ja sähkön hinta voi tulevana talvena olla mitä vain. Eli tuottajan inflaatio on paljon korkeampi kuin muilla. Ruoan ja lannoitteiden arvonlisäveroa on laskettava tilapäisesti ja se on tehtävä nopeasti. Sähkölaskuissa viljelijöitä pitää tukea rahallisesti suoraan, kun sähkön hinta nousee esimerkiksi yli 25 sentin kilowattitunnilta”, sanoo Liike Nytin puheenjohtaja, kansanedustaja Harry Harkimo.