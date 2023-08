Oulujokivarren kuntien välisen joukkoliikenteen talvikausi alkaa

Pohjois-Pohjanmaan lettosoiden maastoinventoinnit jatkuvat 18.7.2023 09:38:47 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on jatkanut lettosoiden maastoinventointeja kesällä 2023 koko maakunnan alueella, mutta erityisesti Kuusamossa, Taivalkoskella, Pudasjärvellä, Oulussa ja Iissä. Tavoitteena on parantaa tiedon tasoa suojelualueiden ulkopuolisten lettojen esiintymien määrästä ja nykytilasta, sekä lisätä avoimesti saatavissa olevaa luontokohdetietoa. Tieto lettojen esiintymisestä, tilasta sekä hoito- ja ennallistamistarpeesta maakunnan alueella on puutteellista.