Oulun vuokrataso huokea – kasvu tasaista

Suomen Vuokranantajien yhteistyössä Vuokraoven kanssa tekemän vuokramarkkinakatsauksen mukaan vuokrat ovat kasvaneet Oulussa viime vuosina tasaisesti. Vuodessa vuokrataso on kasvanut nopeinten Oulussa ja muissa kuudessa suurimmassa kaupungissa. Vuokrataso on Oulussa edelleen todella huokea verrattuna muihin suuriin suomalaisiin kaupunkeihin.

Vuokrataso on kasvanut Oulussa vuodessa 1,5 prosentilla. Suhteellisesti vuosimuutos on ollut suurin kolmioissa ja suuremmissa asunnoissa (+1,9 %). Viiden vuoden tarkastelussa vuokrataso on kasvanut 6,6 prosentilla. Nopeimmin ovat kasvaneet yksiöiden vuokrat (+8,5 %). Keskineliövuokra on Oulussa 13,2 €/m², mikä on yli 100 000 asukkaan kaupunkien joukossa Suomen alhaisin.

Oulu on kasvanut viimeisen neljän vuoden aikana yli 200 000 asukkaan kaupunkien joukkoon. Kaupungin kasvun ennustetaan jatkuvan ja vuonna 2030 Oulussa arvioidaan olevan reilut 218 000 asukasta. Oulu myös ikääntyy nopeasti. Yli 75-vuotiaita on kaupungissa noin 10 000 enemmän vuonna 2030 kuin tänään.

”Oulussa tarjonta on kasvanut kysynnän mukana. Rakentaminen ja tarjonnan kasvu ovat pitäneet kokonaisvuokrat Oulussa matalina verrattuna muihin suuriin kaupunkeihin. Oulu koki Nokian matkapuhelinliiketoiminnan alamäen myötä rajun rakennemuutoksen 2010-luvun alkupuolella, mutta selvisi siitä nopeasti. Nykyään tietotekniikka-alan työpaikkoja on jo enemmän kuin ennen rakennemuutosta. Positiivinen työpaikkakehitys on pitänyt asuntojen kysynnän vahvana”, selostaa Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen.

Koronakeväällä ei katsauksessa havaittu olleen vaikutuksia vuokrailmoitusten vuokrapyynteihin. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Vuokraovi.com-sivustolla ilmoitettujen yksiöiden kokonaisvuokran mediaani oli Oulussa 499 euroa. Ilmoitusten vuokrapyynnit olivat keskimäärin välillä 463–550 euroa.

Oulussa vuokralainen löytyi alkuvuodesta Vuokraovi.com-sivustolla keskimäärin 19 päivässä. Tilanne oli vastaava vuosi sitten samaan aikaan. Vuoden 2019 aikana keskimääräinen vuokra-aika oli yksiöille vertailukaupunkeihin verrattuna pitkähkö16 päivää, mikä kertoo Oulun runsaasta yksiöiden tarjonnasta. Kolmiot ja kaksiot vuokrattiin keskimäärin 19 päivässä.

”Oulussa on käynnissä keskustan kehittämishankekokonaisuus, mutta suurin vaikutus Oulun tulevaisuuden kaupunkikehitykseen on yliopiston sijoittumispäätöksellä. Siirtyykö kampus Raksilaan vai ei? Muutos lisäisi keskustan elinvoimaa, mutta heikentäisi nykykampuksen ympäristöä Linnanmaalla. Mullistus olisi kaupungin sisällä todella suuri, ja jo pelkkä alkuvaiheen suunnittelun käynnistyminen on vaikuttanut rakentamiseen kaupungissa. Toivottavasti kaupungin maankäytön linja saadaan nopeasti. Nykyinen epävarmuus haittaa asuntokauppaa ja rakentamista sekä keskustassa että Linnanmaalla”, Rokkanen pohtii.