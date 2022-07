Pahantorjuja-elokuvajuhla Vihdin kirkonkylällä keskittyy hyvän mielen elokuviin

Ensimmäistä kertaa järjestettävä Vihdin elokuvajuhla saa nimensä Vihdin Jokikunnalla sijaitsevasta, satoja vuosia vanhasta Pahantorjuja-kivestä, johon kaiverretun symbolin uskottiin pitävän pahat voimat loitolla. Samalla tavalla Pahantorjuja-elokuvajuhla keskittyy hyviin ja hyvää tekeviin elokuviin sekä haluaa luoda ihmisille positiivisia kohtaamisia Vihdin kirkonkylän elävässä kylämiljöössä.

Elokuvia esitetään Vihdin Kinon tunnelmallisessa elokuvateatterissa ja idyllisessä Vihdin kesäteatterissa Kirkkojärven tuntumassa. Festaritunnelman täydentää Kinon aukion ja kylänraitin monipuolinen ruokatarjonta.

”Halusimme koota elokuvaohjelmiston, joka tarjoaa ihmisille yhdessä koettuja elämyksiä loppukesän iloksi. Samalla festarivieraat voivat nauttia ainutlaatuisesta kylätunnelmasta, joka kannattaa tulla kokemaan kauempaakin. Nämä elokuvat jättävät lopulta hymyn huulille. Ne käsittelevät vakaviakin aiheita kuten yksinäisyyttä, erilaisuutta ja toiseutta. Ne antavat meille päähenkilöiden kautta onnistumisen tunteita ja sitä me juuri tässä hetkessä tarvitsemme”, sanoo Vihdin elokuvajuhlien ohjelmistosta vastanneen työryhmän vetäjä, elokuvatuottaja Merja Ritola. Ohjelmiston suunnittelussa on ollut vahvasti mukana myös Vihdin Kinon omistaja Merja Leino, joka tuntee hyvin katsojien elokuvamaun.

Ohjelmistossa nähdään mm. ennakkonäytös Einari Paakkasen lämminhenkisestä elokuvasta Karaokeparatiisi (2022), joka kertoo suomalaisten rakkaasta karaokeharrastuksesta ja sai yleisön lähes hurmioon Sodankylän elokuvajuhlien ensiesityksessä. Muita kotimaisia elokuvia ohjelmistossa ovat Hanna Bergholmin ajatuksia herättävä, kansainvälistäkin huomiota kerännyt Pahanhautoja (2022), Zaida Bergrothin upea taiteilijatulkinta Tove (2020) ja lapsiyleisölle suunnattu, taianomainen Vinski ja näkymättömyyspulveri (2021). Ulkomaisina elokuvina mukaan on poimittu tanskalainen Thomas Vinterbergin mukaansatempaava Yhdet vielä (2021) ja ruotsalaisen Levan Akinin tanssimaailmaan sijoittuva kasvutarina And Then We Danced (2019). Festivaalin päätöselokuva on yleisöt hurmannut Bohemian Rhapsody (2018), joka esitetään kesäteatterin näyttämöllä ja saa Freddie Mercuryn hitit kaikumaan yli Vihdin Kirkkojärven.

Ensimmäisen elokuvajuhlan erikoisuutena on vihtiläisen taikuri Henri Kemppaisen Magic in Lapland by Henri Kemppainen tv-sarja, jonka oikeuksia on myyty ympäri maailman. Suomessa sarjaa ei ole aikaisemmin päässyt katsomaan, mutta nyt elokuvajuhlan yhteydessä esitetään kaksi ensimmäistä jaksoa. Magic in Lapland esityksen tarjoaa Vihdin kunta ja sinne on yleisöllä vapaa pääsy. Muut festivaalin liput myy Tiketti.

Festivaalin logo on moderni tulkinta vanhasta pahantorjuja -riimusta. Logon on suunnitellut graafinen suunnittelija, muotoilija Hannu Kähönen. Festivaalin järjestää vasta perustettu Vihdin elokuvakerho Pahantorjuja ry yhteistyössä Vihdin Kinon ja Vihdin kunnan kanssa.

Ohjelma

PE 5.8.

18.00 Tove – Vihdin Kino

22:00 Karaokeparatiisi – Kesäteatteri

LA 6.8.

10.00 Vinski ja näkymättömyyspulveri – Vihdin Kino

13.00 And Then We Danced – Vihdin Kino

16.00 Yhdet Vielä – Vihdin Kino

19.00 Pahanhautoja – Vihdin Kino

19.00 Magic in Lapland by Henri Kemppainen – Kesäteatteri – VAPAA PÄÄSY

22.00 Bohemian Rhapsody – Kesäteatteri

Lisätietoja Karaokeparatiisi-näytöksestä: Elokuvassa esiintyvä karaoke-emäntä Evi Salmelin vierailee näytöksessä, ja vetää yleisölle yhteiskaraokea kesäteatterissa - sekä jatkoilla Hiltsun baarissa.

Lisätiedot ohjelmistosta ja lipuista: www.pahantorjuja.fi