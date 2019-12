Päivi Alasalmen koukuttavassa Storytel Original -dekkarissa tavallinen nainen sotketaan rikollisten välienselvittelyyn

Kirjailija innostui Alamaailman kuningatar -äänikirjasarjan kirjoittamisesta niin, että käsikirjoitus valmistui kuukausia etuajassa.

Alamaailman kuningatar julkaistaan Storytelissä keskiviikkona 18. joulukuuta samanaikaisesti sekä äänikirjana että e-kirjana. Tarina on jaettu kymmeneen jaksoon, ja ne lukee näyttelijä Jani Karvinen.

Kaikki saa alkunsa Tampereelta. Rikoskonstaapelit Hallavainen ja Sirkiä tutkivat siellä arvoasuntoa, joka näyttää lähinnä teurastamolta. Verta on niin paljon, etteivät uhrit ole voineet selvitä hengissä. Kuka tai ketkä asunnossa ovat kuolleet ja missä ovat heidän ruumiinsa? Asukkaat, alamaailman kruunaamaton kuningaspari, ovat ainakin kadonneet kuin tuhka tuuleen.

Samoihin aikoihin sosionomiksi valmistunut Anu Murtovuo muuttaa Tampereelle. Hän ei ole koskaan ennen asunut siellä, mutta yllättäen hänet tunnutaan tunnistavan joka kulmalla. Uhkaavat tilanteet seuraavat toisiaan. Anu saa myös kuulla synkistä perhesalaisuuksistaan. Lopulta hän lähtee Madridin tummaan yöhön salaperäiseen tapaamiseen, jonka seurauksia hän ei pysty edes kuvittelemaan.

Kirjailija Päivi Alasalmi kirjoitti Storytel Original -sarjan nyt ensimmäistä kertaa. Hän kuvailee kokemusta hurjaksi ja intensiiviseksi. Alasalmi innostui työstä niin, että teksti valmistui peräti kolme kuukautta ennen sovittua määräaikaa.

”Elin henkilöideni tahtiin, ja vauhti ja vaaralliset tilanteet saivat minut suorastaan hengästymään. En malttanut olla kirjoittamatta jokaikinen päivä.”

Sarjassa kahden nuoren naisen elämät kietoutuvat toisiinsa kieroutuneella tavalla ja menneisyyden vääryydet nousevat pintaan. Kiihkeätempoinen dekkari pitää jännityksen yllä loppuun saakka. Siinä on silti myös sopiva ripaus huumoria.

Alamaailman kuningatar saatetaan lähitulevaisuudessa nähdä myös televisiossa, sillä tarinan sovittamisesta tv-sarjaksi neuvotellaan parhaillaan.

Päivi Alasalmi on monipuolinen kirjailija-käsikirjoittaja, joka on kirjoittanut muun muassa lukuisia romaaneja, novellikokoelmia ja lastenkirjoja sekä draamatekstejä niin televisioon, radioon kuin teatteriinkin. Hänet on palkittu työstään useasti ja hän on ollut myös Finlandia-palkintoehdokkaana.

Storytel Original -äänisisällöt on kirjoitettu suoraan kuunneltaviksi. Suomen Storytel julkaisee kotimaisia ja käännettyjä Storytel Original -äänikirjoja ja äänikirjasarjoja niin aikuisille kuin lapsille sekä podcasteja.

Sarjat ovat kuunneltavissa vain Storytel-kirjapalvelussa.