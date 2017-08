Päivitä tietosi Venäjästä "A Global Look at Russia" -iltapäiväseminaarissa 23.8.

9.8.2017 11:09 | Helsingin yliopisto

Venäjä-tutkimuksen kansainväliset vieraat päivittävät tietosi USA-Venäjä-suhteista, urheilun ja autoritaarisen hallinnon kytköksistä ja Venäjän naapureiden kehityksestä.

“A Global Look at Russia: Regional and International Dynamics in Politics and Economy” –seminaarissa Venäjä-tutkijat Euroopasta ja USAsta käsittelevät politiikan ja talouden ajankohtaisia teemoja paneelikeskustelussa ja roundtable-formaatissa.

Aika: keskiviikko 23.8. klo 13.00-17.00

Paikka: Helsingin yliopiston pieni juhlasali, Fabianinkatu 33, 4. krs

Keskustelulle ja kysymyksille on hyvin aikaa, ja puhujia on myös mahdollista haastatella erikseen ennen tilaisuutta.

Seminaarin ohjelma ja tietoa puhujista: http://bit.ly/global-look

Seminaarin järjestää Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutti, ja se juhlistaa instituutin vierailevien tutkijoiden ohjelman 10-vuotista historiaa. Aleksanteri Institute Visiting Fellows Programme on tuonut suomalaiseen Venäjä-tutkimukseen uutta virtaa ja uusia tuulia jo 120 tutkijavierailun myötä.