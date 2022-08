Päivölän kirjallisuuspäivä Vihdissä järjestetään 3. syyskuuta tieteiskirjallisuuden teemalla

Microsoftin datakeskusalueen kolmas sijaintipaikkakunta on Vihti 6.6.2022 10:10:15 EEST | Tiedote

Microsoft on tänään kertonut, että yhtiön Etelä-Suomeen suunnitteleman datakeskusalueen kolmas sijaintipaikka on Vihti. Maaliskuussa Microsoft ja Fortum kertoivat Espooseen ja Kirkkonummelle sijoittuvista datakeskuksista. Vihtiin suunniteltu kolmas datakeskus täydentää Microsoftin datakeskusalueen konseptin, johon kuuluu kolme erillistä ja itsenäisesti toimivaa, mutta toistensa kanssa synkronoituvaa datakeskusta. Näin varmistetaan asiakkaiden datan turvaaminen mahdollisimman pienellä vasteajalla kaikissa olosuhteissa. Rakentamisen on määrä alkaa, kun kaikkien kolmen sijaintipaikan kaavat on vahvistettu ja tarpeelliset luvat saatu. - Uskon, että tällä valtakunnallisestikin merkittävällä hankkeella on Vihdin, ja koko läntisen Uudenmaan, elinvoimalle yhtä suuri merkitys kuin on aiemmin ollut aluettamme halkovien rautatien ja moottoritien rakentamisella. Datakeskukset ovat tulevaisuuden valtaväyliä, ja sellaisen sijoittuminen Vihtiin antaa meille loistavan tilaisuuden kuntamme vetovoimaisu