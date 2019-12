PALKITSEVA TYÖ – Löydä merkitys ja motivaatio omaan työhösi

Onko itsenäisyyspäivä työntekijän palkallinen vapaapäivä? -Helsingin seudun kauppakamarin lakimies neuvoo 4.12.2019 09:50:54 EET | Tiedote

Itsenäisyyspäivä on ainoa lakiin perustuva palkallinen arkipyhä. Siitä on säädetty laissa itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä. Itsenäisyyspäivä on palkallinen vapaapäivä kuukausipalkkaisilla työntekijöillä. Sen sijaan päivä-, tunti- ja urakkapalkkaisten työntekijöiden itsenäisyyspäivän palkan saamisen edellytyksenä on, että työntekijä on ollut työnantajan työssä yhdenjaksoisesti vähintään kuusi työpäivää lähinnä ennen itsenäisyyspäivää, ja että itsenäisyyspäivä sattuu työntekijän työtuntijärjestelmän mukaiseksi työpäiväksi.