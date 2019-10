Palkkaporrastus toisi lisää oppisopimuspaikkoja nuorille ja parantaisi työllistymisastetta

Yritysten kybervarautumisen tilanne ei ole muuttunut - uhat ovat yleistyneet 27.9.2019 12:55:29 EEST | Tiedote

Yritysten valmiudet tunnistaa kohdistettu kyberhyökkäys ovat heikot, ilmenee Helsingin seudun kauppakamarin selvityksestä. Selvitys tehtiin syksyllä 2019 yhteistyössä CyVantage LLC:n kanssa. Selvitys osoittaa että niin yritysten kuin viranomaisten toiminnassa torjua kyberuhkia on paljon kehitettävää. Selvitys on kolmas, mikä aiheesta on tehty.