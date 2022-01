“Paluuta ei ole” – Laskennalliset tieteet ovat laajentuneet kaikkialle digitalisoituvassa yhteiskunnassa

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnassa selvitettiin laskennallisten tieteiden tämänhetkinen tilanne Suomessa. Laskennallisilla tieteillä viitataan monitieteellistä mallintamista hyödyntävään alaan, jossa käytetään laskennallista infrastruktuuria hyväksi kompleksien ongelmien ratkaisemisessa. Laskennallisia menetelmiä ovat mallintamisen lisäksi simulointi, numeerinen analyysi, optimointi, data-analyysi ja koneoppiminen.

Raportti pohjautuu Suomen yliopistojen ja kansainvälisten alan johtavien yliopistojen sekä kansallisten ja kansainvälisten instituutioiden ja järjestöjen verkkosivuilla esitettyyn tietoon niiden toiminnasta.

"Laskennalliset tieteet ovat laajentuneet perinteisistä teknis-luonnontieteellisistä aloista lähes kaikille aloille. Simuloinnin ja mallintamisen ohella data-analyysin, kuva-analyysin ja päätöksenteon tekoälypohjaiset menetelmät ovat laajasti käytössä yhteiskunnassa. Laskennallisista tieteistä on tullut kolmas tieteen paradigma perinteisten teoreettisen ja kokeellisen tutkimuksen rinnalle”, toteaa professori Pekka Neittaanmäki.

Raportissa kuvaillaan ensin Suomen yliopistojen tekemää tieteellistä tutkimusta ja yliopistojen tarjoamaa maisteri- ja tohtoriopetusta. Sen jälkeen esitellään lyhyesti nykyistä infrastruktuuria sekä kaikille avoimia MOOC-kurssialustoja. Liitteistä löytyvät myös listat erityisesti laskennallisia tieteitä käsittelevistä kursseista Suomen ja muutamassa ulkomaisessa yliopistossa, sekä taulukoinnit tämänhetkisistä akatemiaprofessuureista ja ERC-tutkijoista.

“Dataan ja laskentaan pohjautuva kurssitarjonta kuin myös merkittävät tutkimushankkeet näyttävät lisääntyneen kaikissa suomalaisissa yliopistoissa. Jyväskylässä tämä näkyy esimerkiksi siinä, että tällä hetkellä käynnissä olevista IT-tiedekunnan laskennallisten tieteiden Suomen Akatemian myöntämästä rahoituksesta suurin osuus keskittyy datapohjaiseen laskentaan” kommentoi apulaisprofessori Ilkka Pölönen.



"Verrattuna vuosikymmenen takaiseen tilanteeseen digitaalisuus ja teknologia on aihepiirinä huomioitu yhä useamman yliopiston kaikessa opettajakoulutuksessa, tutkimusalueissa ja kurssien sisällöissä. Laskennallisuus on terminä verrattain vähemmän käytetty kuin tuoreempi data-analytiikka tai perinteinen tekoäly, mutta termien vaihtelevasta vakiintuneisuudesta riippumatta yliopistojen tutkintojen sisällöt vastaavat hyvin toisiaan. Laskennallisuus on nykyään kokonaisvaltaisemmin huomioitu - toisin sanoen sitä ei ole välttämättä kohdistettu yhden tietyn korkeakoulun, tiedekunnan tai laitoksen tehtäväksi, vaan sen tutkimusta on pyritty vähitellen yhtenäisesti edistämään koko yliopiston puolesta", toteavat selvityksen tehneet tutkimusavustajat Ida Toivanen ja Jari Lindroos.

Linkki raporttiin: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8985-9