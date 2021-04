Pielisen vesiolot paranevat kuivuus- ja tulvatilanteissa – vedenkorkeuden säätely mahdollista tilannekohtaisesti

Jaa

Veden juoksutusta koskevia määräyksiä Kaltimon voimalaitoksella muutetaan niin, että matalista ja korkeista vedenkorkeuksista aiheutuvat haitat vähenevät Pielisellä. Aluehallintoviraston tekemä päätös mahdollistaa Pielisen vedenkorkeuden säätelyn tilannekohtaisesti.

Aluehallintovirasto on antanut 16.4.2021 päätöksen, joka antaa Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle mahdollisuuden vaikuttaa veden juoksutukseen Kaltimon voimalaitoksella ja Pielisen vedenkorkeuteen kuivien ja tulvatilanteiden aikana. Tarkoituksena on vähentää tulvasta ja kuivuudesta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia. Samalla varaudutaan myös ilmastonmuutoksesta aiheutuviin kuivuus- ja tulvariskeihin. Muutoksilla ei vaikuteta Pielisen ylä- ja alapuolisten vesistöjen kuivuus- ja tulvatilanteisiin.

Pielinen on Suomen neljänneksi suurin järvi. Sen valuma-alue on laaja ja vähäjärvinen. Pielistä juoksutetaan Kaltimon voimalaitoksella luonnontilaista virtaamaa vastaavasti. Järven vedenkorkeudet noudattavat luonnontilaista vaihtelua ja korkeus vaihtelee paljon eri vuodenaikoina.

Suuresta vedenkorkeuden vaihtelusta seuraa monenlaisia ongelmia. Tulva aiheuttaa vahinkoja teollisuudelle, taajamille ja haja-asutusalueille. Lisäksi tulvat vaikeuttavat vesiliikennettä ja rantojen käyttöä paikoin huomattavasti. Alhainen vedenkorkeus aiheuttaa maisemahaittaa ja vaikeuttaa Pielisen rantojen ja rantakiinteistöjen käyttöä, uittoa, vesiliikennettä ja kalastusta. Vahinkoja on vähennetty poikkeusjuoksutuksilla, joita on ollut yhteensä 12 kertaa vuodesta 1980 lähtien.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on selvittänyt laajasti erilaisia mahdollisuuksia vaikuttaa Pielisen haitallisiin vedenkorkeuksiin muutoin kuin vesilain vaarantorjuntasäännösten perusteella. ELY-keskus haki Pielisen juoksutusmääräysten muuttamista vuonna 2019. Itä-Suomen aluehallintovirasto antoi asiassa 16.4.2021 päätöksen. Päätöksen myötä myös UPM Energy Oy:n Kaltimon voimalaitoksen lupaan lisättiin uusia määräyksiä. Niiden tarkoituksena on vähentää tarvetta hakea yksittäisiä poikkeuslupia.

Vaikutukset veden korkeuteen Pielisellä

Pielisen juoksutus Kaltimon voimalaitoksella tapahtuu luonnonmukaista vedenkorkeutta vastaavasti. Tulvan tai muun vahinkoa aiheuttavan poikkeuksellisen vesitilanteen uhatessa on Pielisen vedenkorkeuteen tähän mennessä voitu vaikuttaa yksittäisillä, tilannekohtaisilla päätöksillä. Nyt tehty päätös antaa pysyvän luvan poiketa luonnonmukaisesta juoksutuksesta, jotta voidaan varautua ennustettavissa olevaan poikkeukselliseen vesitilanteeseen. Poikkeusjuoksutus on mahdollista valvontaviranomaisen eli Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen aloitteesta.

Muutoksen myötä Pielisen alimmat vedenkorkeudet tulevat nousemaan noin 0,20–0,25 metriä, kun kuivana kautena on tarpeen poiketa luonnonmukaisista vedenkorkeuksista. Vastaavasti, jos luonnonmukaisista vedenkorkeuksista on tarpeen poiketa tulvan vuoksi, ylimmät vedenkorkeudet laskevat tavallisesti noin 0,10–0,15 metriä ja enimmillään noin 0,35–0,40 metriä verrattuna luonnonmukaisiin vedenkorkeuksiin. Vedenkorkeus palautetaan takaisin luonnontilaiseksi, kun kuivuus tai tulvatilanne on mennyt ohi.

Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelu

Itä-Suomen aluehallintoviraston 16.4.2021 tekemä päätös nro 34/2021 löytyy vesi- ja ympäristölupien tietopalvelusta. Päätös löytyy helposti, kun kirjoittaa hakusanat-kenttään päätöksen diaarinumeron ISAVI/2158/2019.

Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelu on aluehallintoviraston ylläpitämä palvelu, josta löytyy aluehallintovirastossa vireille tulleet, tiedoksiannetut ja päätetyt vesi- ja ympäristölupa-asiat sekä niihin liittyvät asiakirjat, jotka julkaistaan julkisessa tietoverkossa.

Aluehallintovirasto ratkaisee ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisia hakemusasioita. Ympäristö- ja vesiluvituksen tavoitteena on ennaltaehkäistä ympäristön pilaantumista ja sen vaaraa. Lupia myöntäessään aluehallintovirasto sovittaa yhteen ympäristön käyttöä ja ympäristöön vaikuttavia toimintoja ekologisesti kestävällä tavalla.



Lisätietoja

Itä-Suomen aluehallintovirasto:

ympäristölupavastuualueen johtaja Johanna Ahonen, p. 0295 016 867

ympäristöneuvos Martti Häikiö, p. 0295 017 040 (asian esittelijä, paikalla 19.4.2021 alkaen)

ympäristöneuvos Hennamaarit Korhonen, p. 0295 016 501

Pohjois-Karjalan ELY-keskus:

vesienhoidon johtava asiantuntija Paula Mononen, p. 0295 026 204

UPM Energy Oy ja Kuurnan Voima Oy:

asiamies, varatuomari Kaj Hellsten, p. 040 748 2211