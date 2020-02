Pikku Kakkosen suositusta animaatiosarjasta tutun Albi Lumiukon tarina muuntui Storytel Original -äänikirjasarjaksi

Lapset ympäri maailmaa hurmannut Albi Lumiukko seikkailee nyt myös Martti Suosalon lukemissa äänikirjoissa, joissa hyödynnetään tv-sarjasta tuttua musiikkia ja ääniefektejä.

Mikko Kunnaksen ja Markus Majaluoman luoma leppoisa Albi Lumiukko on tuttu Pikku Kakkosen suuren suosion saavuttaneiden tv-animaatioiden sankarina. Tänään julkaistu Storytel Original -äänikirjasarja tuo Albi-tarinat uuteen formaattiin – kuunneltaviksi. Erityisesti 3–6-vuotiaille suunnatut, mutta kaikenikäisille sopivat sympaattiset Albi-tarinat lukee näyttelijä Martti Suosalo.

TV-animaatioissa ei kuulla puhetta tai kantavaa dialogia, minkä vuoksi tarina Albin lumikodin rakentamisesta on kirjoitettu uudella tavalla suoraan kuunneltavaksi ja sitä on rikastettu tutulla musiikilla ja ääniefekteillä.

– Albin ensimmäisen tuotantokauden tv-jaksojen jalostaminen äänikirjoiksi oli aika erikoista, sillä tapahtumat olivat jo olemassa, mutta tarinaa ei oltu aikaisemmin mietitty ääneen kerrottuna. Uskon, että äänikirjoista tuli niin hauskat ja omalaatuiset juuri tästä työjärjestyksestä johtuen, Mikko Kunnas kertoo.



– Albi-äänikirjat tosiaan tekevät historiaa ollen mahdollisesti maailman ainoat kirjoitetut ja ääneen luetut tarinat sankarikavalkadista, joka ei osaa kommunikoida keskenään sanoin, Markus Majaluoma lisää nauraen.



Kunnaksen ja Majaluoman rakastettava lumiukkohahmo sekä lämminhenkinen ja absurdi huumori ovat muovanneet Albista menestystarinan. Yle Areenassa Albin seikkailuja on katsottu jo lähes 8 miljoonaa kertaa. Albi tunnetaan myös kansainvälisesti, sillä Ylen animaatiosarja on myyty yli 30 maahan ympäri maailmaa. Pohjoismaiden lisäksi Albi on erityisen suosittu Kiinassa, jonka suurimmassa suoratoistopalvelussa iQIYI:ssa Albi-animaatioita on ladattu jo yli 50 miljoonaa kertaa.

Mikko Kunnas on animaatiotaiteilija, kirjailija ja kuvittaja. Markus Majaluoma on lastenkirjailija ja kuvittaja.



Albi rakentaa kodin -äänikirjasarja on kuunneltavissa vain Storytelissä. 13-osaisen sarjan jaksot kestävät kukin kuunneltuna noin 10 minuuttia.



Storytel julkaisee suoraan kuunneltavaksi kirjoitettuja kotimaisia ja käännettyjä Storytel Original -alkuperäissarjoja ja podcasteja sekä aikuisille että lapsille.





Tiedotteen liitteenä näytejakso Martti Suosalon lukemasta äänikirjasarjasta.