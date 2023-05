Pohjanmaan korkeakoulutukseen, tutkimukseen ja hankkeisiin useita apurahoja ja avustuksia

Talousjohtamisen työelämäprofessori Virpi Ala-Heikkilä vahvistaa Vaasan yliopiston ja yrityselämän yhteistyötä 2.5.2023 09:56:09 EEST | Tiedote

Kauppatieteiden tohtori Virpi Ala-Heikkilä on nimitetty talousjohtamisen ja johdon monimuotoisuuden työelämäprofessoriksi Vaasan yliopistoon. Ala-Heikkilä on kansainvälisesti menestynyt talousjohtaja, jolla on pitkä talous- ja johtamiskokemus globaalista teknologialiiketoiminnasta. Hän on väitellyt tohtoriksi Vaasan yliopistossa ja työskentelee tällä hetkellä Hitachi Energyllä talouden globaalina transformaatiojohtajana.