Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin viimeinen arviointikertomus valmis

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän historiassa sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunta luovutti viimeisen kerran arviointikertomuksen omalle valtuustolleen. Tämä tapahtui 23.5.2022, jolloin tarkastuslautakunnan puheenjohtajat luovuttivat arviointikertomuksen sairaanhoitopiirin valtuuston puheenjohtajille. Vuodelta 2022 tehdään vielä arviointikertomus, mutta sitä käsittelee aikanaan hyvinvointialueen valtuusto.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Esko Loukkola totesi luovutustilaisuudessa, että vuosi 2021 oli haastava, koronaepidemian sävyttämä vuosi. Tarkastuslautakunnan arviokertomus on silti pääosin positiivinen. Kuntayhtymässä tehtiin hyvää työtä koronan keskellä. Tarkastuslautakunta haluaa välittää siitä kiitokset kaikille tekijöille niin päättäjille kuin sairaalan koko henkilökunnallekin.

Tarkastuslautakunta nostaa kertomuksessaan esiin erityisesti kolme huolenaihetta, joihin pitäisi osata löytää oikeat ratkaisut. Muuten tilanne muutaman vuoden sisällä voi olla entistä vaikeampi.

Ensiksi tarkastuslautakunta on huolissaan jonotilanteen heikkenemisestä. Tämä kohdistuu moneen kansalaiseen suoraan lykkääntyneinä hoitoaikoina. Ongelma tiedetään, mutta miten se kyetään ratkaisemaan?

Toiseksi haasteena on tulevaisuuden sairaala. Itse sairaalan rakentaminen etenee, mutta tarkastuslautakunta on huolissaan siitä, miten tavoitellun tuottavuusloikan kanssa käy. Tavoitteena on tuottavuuden lisääminen 10 prosentilla. Tavoite on todella suuri.

Suurin haaste tarkastuslautakunnan mielestä on viime vuosina heikentynyt henkilöstötilanne. Sairaalassa on osaavaa henkilökunta, mutta kehityssuunta on erittäin huolestuttava. Haasteena on henkilökunnan riittävyys sekä henkilökunnan jaksaminen.

Kuntayhtymän valtuusto käsittelee arviointikertomuksen 13.kesäkuuta 2022.