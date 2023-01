Pohjois-Suomen aluehallintoviraston johto kaksipäiväisellä maakuntamatkalla Kainuussa

Sidosryhmätapaamisissa korostui työvoiman saatavuuteen liittyvät haasteet. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa työvoiman saannissa on suuria vaikeuksia, mutta saman ongelman parissa toimitaan Kainuussa myös pelastus- ja sivistystoimessa, ja teollisuuden eri ammattiosaajien rekrytoinnissa.

”Kajaanin ammattikorkeakoulussa tehdään hyvää työtä vastata työvoiman osaajapulaan. Opettajakoulutuksen tarpeet ovat todellisia ja merkittäviä,” ylijohtaja Savolainen kommentoi ajankohtaisia uutisia Oulun yliopiston, Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Kainuun toimijoiden käynnistämää keskustelua.

Ylijohtaja Terttu Savolaisen johtaman matkan aikana tutustuttiin Terrafamen kaivosalueeseen, akkuklusteriin, sekä LUMI-supertietokoneen ympärille rakentuneen Datakeskus CSC Kajaanin toimintaan.

Aluehallintoviraston delegaatioon osallistuivat ylijohtaja Terttu Savolainen, -vastuualuejohtajat Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -johtaja Maria Siurua, Työsuojelu -johtaja Hanna-Kaisa Rajala, Opetus- ja kulttuuritoimi -johtaja Veijo Kosola, Pelastustoimi ja varautuminen -johtaja Petteri Koskinen ja Ympäristöluvat -johtaja Sami Koivula.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ja Kainuun hyvinvointialueen johto tapaavat ensi kerran

Perjantaina ohjelmassa on Kainuun hyvinvointialueen yhteistyöpalaveri Kainuun keskussairaalan tiloissa. Samalla tutustuttiin uuden sairaalan synnytysten ja lasten tehohoidon tiloihin.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston johto tapasi hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindbergin, järjestämisjohtaja Eija Tolosen, pelastusjohtaja Anssi Parviaisen, riskienhallintapäällikkö Saku Hämäläisen ja sosiaali- ja perhepalveluiden toimialuejohtaja Anna-Liisa Kainulaisen.

Saman kaltainen yhteistyöpalaveri on myös järjestetty Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen (Pohde) johdon kanssa.

Vuoden 2023 alussa alkanut hyvinvointialueiden toiminta edellyttää hyvää tiedonvaihtoa, yhteistä tilannekuvaa ja yhteistyötä aluehallintovirastojen kanssa. ”Tulemme tekemään tiivistä yhteistyötä Kainuun hyvinvointialueen kanssa vuoden aikana tavoitteena hyvä asiakas- ja potilasturvallisuus,” korosti Savolainen.

Visiona ”Kelpo Kainuu jota kehtaa kehua”

Kainuun hyvinvointialue esitteli alustavasti uutta Kainuun hyvinvointialueen strategiaa ja kevään aikana valmistuvaa järjestämissuunnitelmaa. Palveluverkkoa ja -valikoimaa ikääntyvässä, harvaan asutussa, korkean sairastavuuden maakunnassa haasteellisessa korona-ajan jälkeisessä tilanteessa on hyvinvointialueen mielestä välttämättä uudistettava. Henkilöstön saatavuus sanelee jonkin verran palveluverkon uudistamisen etenemistahtia.

”Kainuun hyvinvointialueen uudella johtoryhmällä on isoja haasteita ratkaistavana nyt ja lähivuosina. Taloudellisesti ja toiminnallisesti kestävän pohjan saavuttaminen vaatii toimenpiteitä pitkien välimatkojen ja harvan asutuksen Kainuussa. Muun muassa investointivelka edellyttää panostuksia, työvoiman pito- ja vetovoimaan on panostettava ja tekemisellä on saatava parempia vaikutuksia,” totesi hyvinvointialueen johtaja Jukka Lindberg.

