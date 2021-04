Prisma Olarin ruokaosaston laajennus valmistui – Espoon laajin sushibaari avattiin myymälään

24/7 palvelevaan Prisma Olariin rakennettiin päivittäistavaraosaston muutostyön yhteydessä Espoon laajin sushibaari. Sushia tullaan valmistamaan paikan päällä seitsemänä päivänä viikossa.

- Piste on avoinna maanantaista lauantaihin klo 9–21, ja sunnuntaisin klo 11–20. Konsepti perustuu paikan päällä valmistettuun sushiin, josta asiakas saa valita juuri oman maun mukaiset sushit. Pisteen aukioloaikojen ulkopuolella tarjolla on valmiiksi pakattuja sushirasioita, Itkonen kertoo.

Vuonna 2004 avattu Prisma Olari siirtyi ympärivuorokautiseen aukioloon 9.5.2018. Myymälä on myös osa HOK-Elannon ruoan verkkokaupan verkostoa, ja Prisma Olarin noutopistetilausten lisäksi ostoksia kerätään myös kotiinkuljetukseen. Itkosen mukaan ruoan verkkokaupasta on saatu hyviä kokemuksia, ja asiakkaat ovat kiitelleet laajoista aukioloajoista.

- Aukioloajat on helppo muistaa, aina ollaan avoinna. Kauppana meidän tehtävänämme on helpottaa asiakkaiden arkea, ja ympärivuorokautinen aukioloaika tuo lisähelpotusta arjen aikatauluttamiseen. Asiakkaat ovat osoittaneet, että laajoille aukioloajoille on kysyntää, Itkonen toteaa.