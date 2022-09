Professori Mika Rämet sai Tampereen yliopiston Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden palkinnon

Mika Rämet on iloinen siitä, että on onnistunut vastaamaan yhteiskunnan valtavaan tiedonjanoon. Hän sanoo, että koronan ympärillä tehtiin pitkään pelkkää kriisiviestintää. Korkeakouluyhteisön antama tunnustus vaikuttavasta työstä lämmittää erityisesti.

– Tämä on mukava ja yllättäväkin tunnustus. Asiantuntijuus ei ole ainoastaan tutkimusta ja opettamista, vaan koen velvollisuutenani olla yhteiskunnan käytettävissä. Asiantuntijan rooli on oikeastaan helppo, kun ei tarvitse kertoa muuta kuin mitä kyseisestä asiasta tietää. Se kuuluu työnkuvaan, Rämet toteaa.

Tampereen yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvosto valitsi kokeellisen immunologian professori Mika Rämetin palkinnon saajaksi noin 30 ehdokkaan joukosta. Neuvoston perustelun mukaan valinnassa painottuivat ”Rämetin puhutteleva esiintyminen, tieteellisen tiedon käytännönläheinen esittämistapa sekä kannatteleva ja tulevaisuuteen katsova orientaatio.”

– Mikalla on vahva tutkimustausta ja hän on tuonut ajankohtaiseen koronakeskusteluun lisää tutkimusperustaista tietoa päätöksenteon tueksi. Hän on omaan osaamiseensa pohjautuen ottanut kantaa ja auttanut yksilöitä ja koko yhteiskuntaa ymmärtämään koronatilannetta rokotusten suhteen, sanoo YVV-neuvoston puheenjohtaja, dekaani Antti Lönnqvist.

Palkinto luovutettiin Mika Rämetille maanantaina 5.9. palkitsemistilaisuudessa Hervannan kampuksella yliopiston avajaisten yhteydessä.

Tuberkuloosirokote kehitteillä

Mika Rämet vastaa päätyökseen uusien rokotteiden kliinisestä tutkimuksesta valtion erityistehtäväyhtiön FVR – Suomen rokotetutkimuksen lääketieteellisenä johtajana. Hän jatkaa tutkimustyötä myös Tampereen yliopistossa.

Viime vuosina Rämet on antanut kasvot paitsi koronarokotteille myös muulle rokotetutkimukselle ja tutkimukseen perustuvalle rokotetietämykselle niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Hänet tunnetaan ammattitaitoisena tutkijana, joka työskentelee useiden merkittävien tutkimushankkeiden parissa. Tutkimustyön kohteena on pitkään ollut tuberkuloosirokote.

– Tuberkuloosi on todella hankala rokotekohde, jolle olisi tarvetta globaalisti ja erityisesti Afrikassa. Jos kaikki menee hyvin, rokote on käytössä 10–15 vuoden kuluttua, Rämet kertoo.

Yliopisto vastaa valeuutisiin tutkimusperusteisella tiedolla

Yhteiskunnallinen vuorovaikuttaminen on tutkimuksen ja opetuksen ohella yliopistojen päätehtäviä Suomessa. Keskustelun aiheet muuttuvat ajan ja tilanteiden mukaan, nyt otsikoita hallitsee geopolitiikka. Antti Lönnqvistin mielestä nykyajassa haastava piirre on valetieto.

– Tutkimusperustainen tieto olisi saatava näkyville. Yliopistolla on entistä kovempi tarve olla mukana yhteiskunnallisissa keskusteluissa, Lönnqvist pohtii.

Tampereen korkeakouluyhteisö tuo Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden palkinnon avulla esiin yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden merkitystä yhteisössä ja palkitsee omiaan onnistumisista. Palkinto nostaa esimerkilliset ja onnistuneet yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen käytännöt keskusteluun myös korkeakouluyhteisön ulkopuolella.

Vuonna 2021 yhteiskunnallisen vaikuttavuuden palkinnon sai Tampereen yliopiston Aerosolifysiikan laboratorio. Sitä edellisenä vuonna palkinnon vastaanotti gerontologian professori Marja Jylhä. Ensimmäinen palkinto jaettiin Ketterä kaupunki -tutkimusprojektille vuonna 2019.

Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvostossa on edustajat Tampereen yliopiston eri tiedekunnista ja organisaatiotasoilta sekä Tampereen ammattikorkeakoulusta. Palkinnon rahoittaa Tampereen Yliopiston Tukisäätiö sr ja Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiö sr. Tukisäätiöt myöntävät avustuksia, apurahoja ja stipendejä Tampereen yliopistossa tehtävään tutkimus- ja opetustyöhön ja tukevat taloudellisesti yliopiston toimintaa.

Lue lisää muista Tampereen yliopiston avajaisten yhteydessä palkituista vaikuttajista verkkosivuiltamme.