Psykoterapeutti Marja Saarenheimo: Ikäihmisen mielenterveysongelmat tulisi tunnistaa ja hoitaa oikein

Yksinäisyys, masennus ja erilaiset mielenterveydelliset ongelmat vaivaavat monia ikäihmisiä. Joskus yksinäisyys johtaa myös alkoholin väärinkäyttöön. Ongelmiin määrätään turhan usein psyykenlääkkeitä. Marja Saarenheimon mukaan seniori-ikäisten elämänlaatua voitaisiin nostaa pienelläkin auttamisella, jos taitoa ja tahtoa löytyy.

Saarenheimo on psykologi, tietokirjailija, vanhuustutkija ja psykoterapeutti. Hän on tehnyt pitkän uran tutkijana Vanhustyön keskusliitossa. Saarenheimo puhuu ikäihmisten yksilöllisyydestä ja oikeudesta vanheta omalla tavallaan. Hänen mukaansa itsemääräämisoikeuden säilyttäminen läpi elämän on mielenterveyden kannalta tärkeää.

- Jotkut esimerkiksi kokevat elämän kodissaan yksinäiseksi ja turvattomaksi. Heille palveluasuminen voi sopia hyvinkin. Toisten mielestä taas ryhmäasuminen on ahdistavaa ja masentavaa. Heidän toiveenaan on elää omassa kodissaan elämänsä loppuun saakka tarvittavan kotihoidon turvin. Jokaisella pitäisi olla oikeus valita, Saarenheimo painottaa.

Saarenheimoa kiinnostaa erityisesti, miten tunnistettaisiin sellaiset tilanteet, joissa ihmisen elämänlaatua saataisiin nostettua pienelläkin auttamisella. Ikäihmisille määrätään usein lääkkeitä, kun enemmän apua olisi esimerkiksi toisen ihmisen kiireettömästä läsnäolosta.

- Yksinäisyys on yksi merkittävimmistä ikäihmisten mielenterveysongelmien aiheuttajista. Joskus se johtaa toiseen suomalaisessa kulttuurissa tyypilliseen ilmiöön, eli alkoholin liikakäyttöön. Vanhuusiän on nyt saavuttanut sukupolvi, joka on tottunut käyttämään alkoholia. Esimerkiksi iäkkäät naiset nauttivat alkoholia entistä enemmän. Alkoholin elimistölle aiheuttamat haittavaikutukset voivat moninkertaistua, kun aineenvaihdunta ei enää ikääntyessä toimi kuten nuorena, Saarenheimo muistuttaa.

Saarenheimon mukaan terveysaseman lääkäri olisi ikäihmiselle paras kontakti myös erilaisten mielen ongelmien tunnistamiseen.

- Terveysasemalla käydään joka tapauksessa. Lääkäri voisi suositella potilaalle hänen omiin voimavaroihinsa sopivia aktiviteetteja, jotka kohentaisivat mielialaa. Jos tämä ei ole mahdollista, pitäisi terveydenhuollossa miettiä, mikä olisi terveysasemaa parempi taho, jolla olisi ammattitaitoa havaita ja hoitaa lieviä masennusoireita, Saarenheimo toteaa.

Masennus on tutkimusten mukaan Suomessa yleisintä yli 75-vuotiailla. Vanhuusiän masennuksista noin puolet liittyy somaattisiin sairauksiin, kuten syöpään tai neurologisiin sairauksiin. Masennuksen syynä voi olla myös pitkäaikainen stressi, läheisen menettäminen tai huonot ihmissuhteet.

