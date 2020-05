Pulahdushaaste innostaa uimaan sata kertaa kesän aikana

Vihdin liikuntapalvelut järjestävät nyt toista kertaa Vihdin 100 pulahdusta -haasteen. Pulahdushaaste on käynnissä 7. toukokuuta – 6. syyskuuta. Haaste alkaa Uusimaa-viikon torstaina, jolloin teemana on hyvinvointi. Haasteeseen osallistuvien tavoitteena on käydä uimassa sata kertaa eri vesistökohteissa.

Pulahdushaaste innostaa uimaan sata kertaa kesän aikana. Kuvassa Pikku-Parikas, Salmen ulkoilualue. Kuva: Vihdin kunta

Haasteen tarkoituksena on tuoda tutuksi Vihdin kunnan vesistöjä, luontokohteita ja uimarantoja. Kohteista 91 sijaitsee Vihdin kunnan rajojen sisäpuolella. Tämän lisäksi extra-kohteita on 17. Ne sijaitsevat lähialueilla, kuten Nuuksion kansallispuistossa ja Vaakkoin ulkoilualueella. Osallistujat saavat käyttöönsä kartan, johon mukana olevat vesistöt on merkitty. Pulahdushaasteeseen voi osallistua liittymällä Facebookissa olevaan suljettuun ryhmään. Mikäli haluaa ottaa osaa haasteeseen, mutta ei käytä Facebookia, ilmoittautumisen voi tehdä liikuntakoordinaattori Meri Viljaselle, meri.viljanen@vihti.fi tai puh. 044 4675 341. Ensimmäinen Vihdin 100 pulahdusta -haaste järjestettiin vuonna 2017 Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi. Tällöin haasteessa oli mukana noin sata henkilöä, joista 21 kävi pulahtamassa 50 eri kohteessa yhteensä sata kertaa määräajan sisällä.

Avainsanat aktiivistenihmistenvihtihyvinvointiliikuntaluontokohteetuiminenVihti

