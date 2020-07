Puudildoyrittäjän kolme kovaa kriisiä – Tea Latvala selvisi rankasta lapsuudesta ja vaikeasta erosta, nyt hän aikoo selvitä yrityksineen koronasta: ”Stora Enso myy metrin eurolla, mä myyn kolkytä senttiä parilla sadalla.”

Koronaepidemia on runnellut liike-elämää ennennäkemättömällä tavalla, mutta puudildoistaan tunnetun Teatiamon perustaja Tea Latvala ei anna viruksen veltostaa dildobisnestään.

Etelä-Pohjanmaalta kotoisin olevan yrittäjä Tea Latvalan polku ei ole ollut pehmein mahdollinen. Äänikirjapalvelu Storytelin julkaisemassa Dildodiileri-elämäkerrassa räväköistä kommenteistaan tunnettu Latvala kertoo Teatiamo-yrityksensä perustamisesta sekä elämäänsä vaikuttaneista kriiseistä, kuten vaikeasta lapsuudesta ja myöhemmin petetyksi tulemisesta kesken Miamin matkan.

- Exä oli jättänyt kännykkänsä asuntoomme. Avasin puhelimen ja luin viestit. Siellä oli varmaan kymmenen eri naisen kanssa viestittelyjä, osa heistä suomalaisia ja osa sieltä Miamista. Exä esiintyi viesteissä sinkkuna ja halusi tavata näitä naisia, Latvala paljastaa elämäkerrassaan.

”I see dildos in beautiful boxes”

Eron jälkeen Latvala meni meediolle, joka kertoi näkevänsä dildoja kauniissa rasioissa. Ennustuksen merkitys avautui Latvalalle vasta myöhemmin, kun hänen piirtäessä paperille alkoi ilmaantua kaarevia muotoja. Lopulta Latvalasta kehkeytyi ”runkkauksen sanansaattaja”.

- Olen runkkauksen sanansaattaja. Olen sanonut, että jos ihmiset runkkaisivat ja masturboisivat enemmän, olisimme paljon onnellisempia ja olisi vähemmän sotia, Latvala toteaa Dildodiilerissä.

Ronskista ilmaisusta nauttivan Latvalan laariin on satanut paljon myös törkyä, jonka hän on pyrkinyt kääntämään voitoksi. Spontaanien ja provosoivienkin heittojen takana on selvä agenda.

- Poimin koukkuja ympäriltäni ja hyödynnän niitä puheenvuoroissa. ”Stora Enso myy metrin eurolla, mä myyn kolkytä senttiä parilla sadalla” oli Rovaniemen Kehityksen Juho Ikosen läppä, jonka nappasin käyttööni, Latvala toteaa Dildodiilerissä.

Jos rankka lapsuus teki Latvalasta luovan yrittäjän ja vaikea erokriisi puudildokauppiaan, niin mitä tapahtuu, kun vastassa on maailmanlaajuinen koronakriisi, joka on saanut monet yrittäjät sulkemaan ovensa? Taipuuko vai taittuuko Latvalan puudildobisnes?

Äänikirjapalvelu Storytelissa julkaistun Tea Latvalan Dildodiileri-nimisen elämäkertaäänikirjan on kirjoittanut Sanna Seiko Salo ja sen lukijoina toimivat näyttelijä Sanna Stellan sekä Tea Latvala itse.