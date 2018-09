Puurakentamisen odotetaan kaksinkertaistuvan lähivuosina - Rakennusliikkeiden kiinnostus puuratkaisuja kohtaan kasvussa

Rakennusliikkeiden kasvava kiinnostus puun käyttöä kohtaan, tuoteosatoimittajien ja rakentajien kumppanuus sekä puurakentamisen tekninen valmius ja sääsuojaus nousivat pääteemoiksi Koskisen Oy:n taloteollisuuden järjestämässä puurakentamisen ajankohtaisseminaarissa. Puurakentamisen kohteiden koon kasvaessa, Koskisen Oy:n taloteollisuus on ottanut ison askeleen tuoteosatoimittajasta kohti kokonaisvaltaista toimitusta projektinjohdosta suunnitteluun ja asennuksiin.

– Asiakkailta saadun palautteen perusteella voidaan sanoa, että puurakentamisen lastentaudit on voitettu ja puu on valmis yleishyödyllisten kohteiden lisäksi vapaarahoitteiseen tuotantoon. Meillä on puurakentamiseen teknisesti valmis konsepti, jota voidaan toistaa kustannustehokkaasti kohteesta toiseen. Tähän kuuluu myös varhainen kumppanuus rakennusliikkeen kanssa. Riippuen kohteesta olemme mukana sekä hanke- että rakennesuunnittelussa, tiivistää Koskisen Oy:n taloteollisuuden johtaja Petri Lento.

Puurakentaminen kaksinkertaistuu

Ajankohtaisseminaarissa puhunut Puutuoteteollisuuden toimitusjohtaja Matti Mikkola uskoo puurakentamisen määrän kaksinkertaistuvan lähivuosina. - Puun käytön osuus rakentamisessa kasvaa nopeiten julkisessa rakentamisessa, mikä näkyy erityisesti puukoulujen ja – päiväkotien rakentamisessa. Nyt jopa 10 - 15 prosenttia julkisesta rakentamisesta tapahtuu puurakenteisena, koulurakentamisessa osuus on jopa 18 prosenttia.

– Puurakentamisen kasvu on seurausta tuotehallinnan ja puurakentamisen prosessiosaamisen kehittymisen seurauksena. Meillä on puurakentamisen tuoteosia valmistavia yrityksiä, joilla on osaamista ja jotka tuovat markkinoille teknisesti valmiita ratkaisuja ja todellisen vaihtoehdon perinteiselle rakentamiselle.

Kumppanuus tuo rakentamisen varmuutta

Turkuun kahta puukerrostaloa rakentavan Rakennus-Salama Oy:n toimitusjohtaja Jori Salama pitää kerrostalon puutuoteosia teknisesti varmoina, laadullisesti hyvinä, kilpailukykyisinä tuotteina. – Esimerkiksi äänieristykseen ja paloturvallisuuteen liittyvät asiat ovat puuelementeissä ratkaistu. Puurakentamisen nopeus ja työmaan siisteys ovat olleet rakentamisessa myönteisiä yllätyksiä. Kun paikalle tuodaan valmiit elementit asennusta varten, se on parantanut merkittävästi myös työmaan turvallisuutta.

– Suurin haaste on ollut ratkaista suunnittelun pullonkaula. Tässä tarvitaan tuoteosatoimittajan, rakennuttajan ja rakentajan kumppanuutta alusta alkaen. Meille on tärkeä saada valmis puurakentamisen konsepti, missä rakennesuunnitteluun liittyvät kysymykset on ratkaistu.

Salama muistuttaa, että teollinen rakentaminen edellyttää toimivaa järjestelmää, jota voidaan toistaa projektista toiseen. - Koska talonrakentamisen prosesseissa on iso kehittämisen tarve ja mahdollisuus, puuosatoimittajille on hyvä tilaisuus tulla uusilla ratkaisuillaan ja innovaatioilla tähän rakentamisen valtavirtaan.

Puu julkisen rakentamisen vetovoimatekijä

YIT-Talo Oy:n suunnittelujohtaja Matti Varstala pitää puurakentamista erityisesti julkisessa rakentamisessa vetovoimatekijänä. – Huoli julkisten rakennusten sisäilmasta ja terveellisyydestä ohjaa tällä hetkellä päätöksentekoa julkisen rakentamisen hankkeissa.

– Ympäristövaikutusten huomioon ottaminen kasvaa rakentamisessa, mikä näkyy muun muassa keskusteluna vähähiilisen puurakentamisen mahdollisuuksista vastata näihin ekologisiin haasteisiin.

Imatran puukoulun elinkaarihankkeen suunnittelua vetävä Varstala pitää välttämättömänä, että puurakentamisen asiantuntemusta on suunnitteluryhmässä hankkeen alusta alkaen. -Näin saadaan projektissa kokonaisuus hallintaan ja käyttää elementoinnin mahdollisuuksia maksimaalisesti hyväksi. Isossa kouluhankkeessa suurimmat haasteet liittyvät kokonaisuuden yhteensovittamiseen ja akustiikkaan. Rakentamisen aikainen sääsuojaus on osa kokonaisuuden hallintaa.

Puun tekninen valmius ja kilpailukyky parantuneet

Rakennusliike Reposen toimitusjohtaja Mika Airakselalla on kahdeksan puukerrostalon ja noin 400 asunnon rakentamisen kokemus yhteistyössä Koskisen Oy:n kanssa. – Kun tähän saakka puurakentamisen suunnittelukustannus on ollut puolet kalliimpaa kuin betonirakentamisessa, on ollut välttämätöntä kehittää puurakentamisen suunnittelun pullonkauloja ja teollisesti toistettavia ratkaisuja.

– Rakennusyhtiön kannalta on hyvä, että saamme puuosatoimittajalta rakennesuunnittelua myöten koko paketin. Tämänkaltainen tiivis kumppanuus parantaa puun kilpailukykyä ja nopeuttaa entisestään rakentamista.

Airakselan mukaan toteutetuissa hankkeissa puurakennusten rakentamisen aikainen hiilijalanjälki on ollut 30 prosenttia perinteistä rakentamista parempi. – Ero sulaa elinkaarivertailussa, mutta se johtuu muista kuten lämmitykseen liittyvistä tekijöistä, eikä puusta.

– Meillä on suunnitteluvaiheessa 300 puukerrostaloasunnon rakentaminen lähivuosina pääkaupunkiseudulle, mikä osoittaa, että puurakentamisen tekninen valmius ja varmuus sekä kilpailukyky ovat parantuneet.

Rakennusliikkeiden kiinnostus puuratkaisuja kohtaan kasvussa

Lento tunnistaa asenteiden muutosta puurakentamista kohtaan myös rakennusliikkeissä, jotka kysyvät yhä enemmän vaihtoehtoisia ratkaisuja. – Nyt on ilmassa avoimuutta puun käytölle, kun kysytään uusia vaihtoehtoisia ratkaisuja ja tuotantotapoja. Kiinnostus puun käyttöä kohtaan kasvaa asenteiden muutoksen myötä ja halusta uudistua.

Lenton mukaan yhtiön tarjoaman palvelupaketin ideana on tehdä puurakentamisen aloittamisen kynnys mahdollisimman matalaksi. – Vain onnistuneiden rakentamisen hankkeiden kautta syntyy luottamus puurakentamiseen. Kun rakentajan ei tarvitse miettiä rakennesuunnittelua, mitoituksia ja sääsuojattua asentamista, voimme minimoida riskit. Meillä on näyttöä siitä, että tehdyissä kohteissa takuuhuoltokorjaukset puukerrostaloissa ovat olleet samaa luokkaa kuin perinteisin menetelmin rakennetuissa kohteissa.