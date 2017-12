Rahoitusalalle ylityökielto

Ylemmät Toimihenkilöt YTN on Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö. YTN vastaa Akavan jäsenkentässä ylempien toimihenkilöiden neuvottelu- ja sopimustoiminnasta teollisuudessa sekä liike- ja palvelualoilla. Jäseninä on 19 akavalaista liittoa ja niiden kautta YTN edustaa 170 000 asiantuntijaa ja esimiestä eri toimialoilla.



Tärkeimpänä tavoitteenamme on ylempien toimihenkilöiden ansiotason ja työehtojen parantaminen mm. vahvistamalla teollisuuden ja palvelualojen sopimustoimintaa.