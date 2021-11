Rauman kaupunki palkittiin erinomaisesta liikenneturvallisuustyöstä

Erityisesti suojeltavan kaunokkipeilikääriäisen rajauspäätös on tehty Kemiön keskustan tienvarsi- ja piha-alueille 29.10.2021 15:18:48 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus on tehnyt Kemiön keskustan tienvarsi- ja piha-alueille erityisesti suojeltavan lajin kaunokkipeilikääriäisen (Pelochrista caecimaculana) rajauspäätöksen 29.10.2021. Laji on Lounais-Suomen rannikkoalueella esiintynyt harvinainen perhoslaji, joka on taantunut erittäin voimakkaasti viime vuosikymmeninä. Laji elää ahdekaunokin varren tyvellä ja juuressa. 2000-luvulla lajia on tavattu säännöllisesti vain Kemiöstä. Kemiön keskustassa oleva eiintymä on valtakunnallisesti merkittävä ja sen tilaa on seurattu säännöllisesti.