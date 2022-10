Ravintola C palautti Rôtisseurs-kilven ja on auki vielä toistaiseksi

Ilkka Isotalo ja Christina Suominen ei ole vielä kertonut viimeistä aukiolopäiväänsä, mutta Chaine des Rôtisseurs-kilpi palautettiin Chaine des Rôtisseurs-järjestölle syksyllä yhtä juhlavin menoin, kuin se aikoinaan ravintolalle luovutettiin.

Rôtisseurs-kilvet ovat järjestön omaisuutta ja sääntöihin kuuluu, että ravintolatoiminnan päättyessä kilpi palautetaan tai jos omistaja tai konsepti vaihtuu, tällöin kilven säilyminen arvioidaan uudelleen. Kilpikrieereihin kuuluu myös vuosittainen ravintolan laadun tarkastus paikallisen voutineuvoston toimesta.

Ravintola C on ollut Chaîne des Rôtisseurs-kilpiravintoloiden yksi korkeatasoisempia ravintoloita alusta asti. Keittiömestari Ilkka Isotalon toteuttama yllätysmenu Rôtissööriystäville kilven luovutustilaisuudessa oli huikea taidonnäyte ja Christinan suunnittelemat viinit annoksiin tekivät menusta täydellisen elämyksen. Annokset olivat gastronomista ilotulitusta.

Keittiömestari Ilkka Isotalo on ravintolan sielu, huippuosaaja, jonka luovuus on omaa luokkaansa. Hänellä on uskomaton taito hyödyntää paikallista agrikulttuuria ja paikallistuottajien satoa. Ravintolan viinimaailman täydellisestä istuvuudesta ruokaan on huolehtinut Christina Suominen. Christinan erityisosaamisen on viinit. Hän yksi Suomen parhaimmista sommeliereista, joka on tuomaroinut jo vuosia myös nuorten sommelierin kilpailuja.Toivottavasti nämä kaksi huippuammattilaista keksivät vielä paljon uusia toteutuksia, niin taitavia he ovat.