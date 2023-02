Ravintola Helsingin Suomalainen Klubi sai Chaîne des Rôtisseurs -kilven

”Chaîne des Rotisseurs kilpi on järjestömme korkein ravintoloille myönnettävä tunnus. Helsingin Suomalaisen Klubin ravintolassa on panostettu hienosti keittiön ja salin saumattomaan yhteistyöhön. Rôtisseurs-kilpi on intohimoisen työn tunnustus ja tämän intohimon säilyttämällä klubiravintolalla on huikeat mahdollisuudet kehittyä entisestään, sillä ravintola tarjoaa laadukkaan lounaan ohella monenlaiset juhlapuitteet isompiin tilaisuuksiin”, sanoi Chaîne des Rôtisseurs-kilven luovuttanut Chaîne des Rôtisseurs Finlanden valtavouti Johanna Hornborg-Ojala.

Helsingin Suomalainen Klubi palvelee jäseniään kaupungin olohuoneena, mutta ravintola on kaikille avoin. Klubiravintola on auki päivittäin tarjoten tasokasta a’la carte lounasta. Ravintolan pääsalin lisäksi Klubilla on kahdeksan eri kabinettia kokouksiin, juhliin ja yksityiseen ruokailuun. Helsingin Suomalaisella Klubilla on pitkät perinteet ja se näkyy myös ravintolan ruokalistoilla. Ravintolassa pyritään suosimaan edelleen klassisia ruokaperinteitä, kuten blini-, made- ja rapukausia. Myös läskisoosi, vorschmack ja tartarpihvi pidetään listoilla. Moderneja tuulahduksia ei kuitenkaan unohdeta tarjonnasta.

Rôtisseurs-kilvenluovutus iltana ravintolassa tarjoiltiin juhlamenu, jossa alkuun nautittiin rapea tattariblini mateenmädillä. Pääruokana tarjoiltiin upeasti kypsytetty kotimainen hirvensisäpaisti talvitryffelillä ja illan päätti sitruunapiiras, jonka yhteydessä oli mustaherukkaa ja lakritsia.

”Chaîne des Rôtisseurs kilven saaminen on kunnia. Aiomme vaalia kilven vaatimaa tasoa. Olin itse 90-luvun lopulla Jeunes Chefs Competition eli Nuorten Kokkien -kisoissa voittaen Helsingin aluekilpailut ja sain käädyt pari vuotta myöhemmin. Aiomme säilyttää ravintolassa saavutetun korkean tason”, totesi ravintolajohtaja, Marko Koskinen saadusta gastronomisesta arvostuksesta.

Ravintolan toiminnasta klubilla vastaa Kanresta Oy. Ravintolapäällikkönä toimii Carla Bärlund.

”On hienoa, että Helsingin Suomalaisen Klubin ravintola sai Rôtisseurs-kilven. Ravintolanjohtaja Marko Koskisen järjestelmällinen kehittämistyö näkyy hyvin ravintolan kaikkinaisena laadun kehityksenä. Klubin ravintola täydentää hienosti Helsingin seudun kilpiravintoloita”, totesi Vesa Loponen, Helsingin voutikunnan vouti.