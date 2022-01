Ravintola Lasipalatsin ja ravintola Meripaviljongin blinikausi alkoi. Gillet Bar & Bistro keskittyy bisneslounaisiin.

”On harmillista, että käynnistämme jälleen uutta vuotta ruokaravintoloiden rajoituksilla. Suosituista bliniviikoista emme kuitenkaan luovu, vaan muovaamme blinimenut – kuten ravintoloidemme muunkin tarjonnan – toimimaan nykyisiin aukioloaikoihin”, Ravintolakolmion ravintoloitsija Joonas Keskinen toteaa.

Funkkisravintola Lasipalatsissa nautitaan ”blinejä niin paljon kuin jaksat”

Tässä annoksessa blinejä tosiaan tuodaan pöytään niin paljon kuin maistuu. Annoksen hinta vaihtelee valittujen lisukkeiden mukaan 25:stä 48 euroon. Perinteisellä reseptillä tehtyjen tattariblinien seuraksi voi ravintola Lasipalatsissa valita kotimaista muikunmätiä, graavilohitartaria, katkarapuja, metsäsienisalaattia, punajuuri-omenatartaria, smetanaa ja suolakurkkuja.”Ravintola Lasipalatsin alkutalven menu keskittyy vahvasti blineihin, tarjolla on lisäksi suppea a la carte -lista”, Keskinen kertoo.

Meripaviljongin suosittu blinibrunssi tarjoillaan upealla maisemalla

Meripaviljongin blinibrunssi katetaan tänä vuonna sekä lauantaina että sunnuntaina. Valikoima on todella runsas alkuruoka- ja jälkiruokapöytineen, Oliviersalaatista Borsh-keittoon ja juustovalikoimaan. “Tällä brunssilla joku on kertonut blinien jääneen jopa sivuosaan, kun tarjolla on niin paljon kaikkea muuta”, Keskinen naurahtaa. Bliniherkuttelun ohessa Meripaviljongissa voi ihastella ikkunoista avautuvaa merellistä panoraamanäkymää. Blinibrunssin hinta on 35 euroa ja pöytävarausta suositellaan.

Gillet Bar & Bistro täyttää helmikuussa vuoden

Vuosi sitten Helsingin Kasarmikadulle avautunut Gillet Bar & Bistro on lunastanut paikkansa yhtenä kantakaupungin suosituista pienten ja isojen juhlahetkien paikoista. Nyt alkuvuonna Gillet panostaa bisneslounaisiin. Historiallisen kivilinnan suojissa olevan Gilletin eri tunnelman tiloista löytyy tyylikäs nurkkaus tapaamiseen kuin tapaamiseen. Kolmen ruokalajin laadukas lounas kruunaa yhteistyökumppanille, henkilöstölle tai asiakkaalle järjestetyn hetken.

Yksivuotissyntymäpäivien kunniaksi Gilletin tammi-helmikuun kokouspaketteihinkuuluu lasi samppanjaa kokousosallistujille (etu tarjolla puolen- ja koko päivän kokouspaketteihin).

Ravintola Lasipalatsin bliniviikot 10.1. alkaen, Meripaviljongin blinibrunssi 8.1. alkaen.

Ravintola Gillet aukeaa joulutauolta 11.1.

Ravintolat ovat avoinna klo 11-18 nykyisten rajoitusten ajan.

Kaikki Ravintolakolmion ravintoloissa tarjoiltavat blinit ovat laktoosittomia. Gluteenittomia ja vegaanisia blinejä saa pyynnöstä.

