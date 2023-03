Realidea kaupalliseksi manageriksi eQ Liikekiinteistöjen omistamiin kaupallisiin kohteisiin

Realidea johtamaan Helsingissä sijaitsevaa Mall of Triplaa 24.1.2022 13:14:08 EET | Tiedote

Kiinteistöalan asiantuntijayritys Realidea Oy on valittu vastaamaan kauppakeskus Mall of Triplan kauppakeskusjohtamisesta 1.8.2022 alkaen. Syksyllä 2019 avattu Mall of Tripla sijaitsee Helsingin Pasilassa, ja se on liikkeiden lukumäärältään Pohjoismaiden suurin ja vuokrattavalta pinta-alaltaan Suomen neljänneksi suurin kauppakeskus. Sen omistavat Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, YIT Suomi Oy, Conficap Oy ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia.